Verónica Sánchez (@oh.mamiblue): "Cocinar es un acto de cuidar, de conectar y de compartir"

A veces, las dedicatorias que abren un libro revelan tanto o más como la obra en sí. En '¿Qué cenamos hoy? Recetas para alimentar emociones', Verónica Sánchez, popularmente conocida como Ohmamiblue en redes sociales, da las cuatro claves de su libro en esta primera página: Recuerda a su familia, a sus amigas, compañeras y mujeres en general; a su madre y sus abuelas, a su hijo y a su hija, a cada cual por lo suyo. Por cocinar con amor y sin descanso, por agradecer cada una de las cenas preparadas y por enseñarle que alimentar también es amar. Porque ese es uno de los motores de esta obra: poner en valor que detrás de la cocina, esa actividad tan rutinaria, obligatoria y por momentos tediosa, hay una enorme dosis de cariño y de entrega.

Sánchez recoge en este libro su esencia y lo que le ha convertido en una de las creadoras de contenido más reputadas de España, con más de 600.000 seguidores en Instagram. En este recetario, publicado por Oberon, se busca acompañar a los que cada noche se enfrentan a una cocina y unas personas a las que alimentar, y para ello ha preparado casi un centenar de fórmulas sencillas, con ingredientes básicos y accesibles, con ideas reales que resuelven la ardua tarea de confeccionar un plato saludable.

Además, Sánchez, 'influencer' de estilo e vida, también propone consejos prácticos para organizar menús y reutilizar sobras o planificar compras semanales. Tiene un enfoque útil y directo, ideal para familias reales, personas con poco tiempo o quienes buscan ideas nuevas para cenar sin complicarse en exceso, a tenor de la difícil tarea de conciliación a la que se enfrentan las familias cada día. De hecho, el prólogo, de Patri Psicóloga, destaca que este libro va "más allá de lo culinario" y se convierte en una herramienta "para cuidarse y cuidar a los demás, a través de algo tan cotidiano como compartir una comida".

'¿Qué cenamos hoy? Recetas para almentar tus emociones', el nuevo libro de Ohmamiblue / L-EMV

Ohmamiblue explica a Levante-EMV que la cocina siempre ha sido el corazón de todo: "Mis abuelas, mi madre... siempre había alguien preparando algo, el olor a comida llenaba la casa". Explica que bajo su techo, comer nunca fue sinónimo de alimentarse, sino de nutrirse y compartir. "Desde poner la mesa hasta la sobremesa, todo era un ritual de encuentro, de conversación, de cariño. Creo que ahí entendí -sin saberlo todavía- que cocinar podía ser también una forma de cuidar, de conectar con los demás y con una misma", señala.

Además, fiel a su estilo, cada receta propuesta va acompañada por una canción: Las bolitas de brócoli maridan con 'La raíz', de Valeria Castro, mientras que el maki de sushi se cocina con 'Turnedo', de Iván Ferreiro. Para la crema de calabaza y manzana, Sánchez propone hacerla con 'Tierra', de Xoel López, mientras que la milanesa de Seitán rellena de tomate y queso chédar va acompañada de 'Be my baby' de The Ronettes.

"La música forma parte de mi manera de estar en el mundo. Siempre hay una canción sonando en casa, mientras cocino o mientras pienso. Cada tema del libro tiene una conexión emocional con la receta: a veces evoca una época, una persona, un estado de ánimo. Elegirlas fue casi tan importante como elegir los ingredientes, porque la música también alimenta, también acompaña", explica la autora. La música, como la cocina, es siempre propulsora de emociones.

Sopa para la calma; fresco para la alegría

En esa línea, Sánchez asegura que alimentar las emociones "tiene que ver con escucharnos y reconocer cómo estamos". Así, hay días que se necesita calma, "y una sopa caliente nos abraza". Si, por el contrario, se busca la alegría, "nos apetece algo fresco y lleno de color". "Las recetas del libro están pensadas desde ahí, para que la cocina acompañe lo que sentimos. No son solo platos vegetarianos, son una invitación a cocinar con intención, a transformar lo cotidiano en un momento que nos cuida", asegura.

Verónica Sánchez, creadora de contenido en @Ohmamiblue, publica un recetario. / L-EMV

La esencia sigue intacta

Tras una popularidad que no ha dejado crecer en los últimos años gracias a un contenido optimista pero real, activista de la razón, la evidencia y la delicadeza, apostando por la normalidad y mostrando desde la calma todas las realidades que nos rodean -y todas buenas y valiosas-, Verónica Sánchez asegura que su alter ego, Ohmamiblue, se ha convertido "en un lugar para contar lo cotidiano desde la sensibilidad, para ser altavoz de minorías y hacer activismo en positivo". "Sigo buscando la belleza en lo sencillo, en la luz que entra por la ventana, en mi familia, en la naturaleza, en un plato compartido con ingredientes sencillos", asegura, y añade que el tiempo le ha enseñado a mirar "con más calma" y a separar su vida de su trabajo online. Ahora bien, la esencia sigue siendo la misma: "Narrar la vida desde lo pequeño, con verdad y emoción".