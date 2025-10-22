10 curiosidades sobre Halloween que desconoces

En unos pocos días se celebrará una de las noches más esperadas del año, Halloween. Ahora mismo, es una festividad que se celebra en todo el mundo, pero su origen esconde muchos misterios y tradiciones lejanas que todavía se mantienen.

Se habla de que la celebración puede tener unos 6.000 años de vida y nació en Irlanda, en una antigua tradición celta llamada Samhain. Esta tenía lugar cuando llegaba el fin de la cosecha y entraba el invierno y creían que esa noche los espíritus de los muertos caminaban entre los vivos.

Fueron los inmigrantes escoceses e irlandeses los que trasladaron esta festividad a Estados Unidos, donde explotó y comenzó su imparable expansión a todo el globo. Aunque el espíritu, nunca mejor dicho, no se pierde, al llegar a lugares tan diferentes se pueden ver tradiciones y maneras de vivir la celebración de manera muy distintas.

10 curiosidades sobre Halloween

1.En Irlanda, la tradición no era utilizar calabazas como decoración. En su lugar se esculpían caras terroríficas en nabos.

Tradicional nabo tallado para Halloween / Museo Nacional de Irlanda

2.El nombre "Halloween" proviene en realidad de la frase 'All Hallows Eve', que significa 'Víspera de todos los Santos'.

3.En el año 2011, en Illinois, se consiguió el récord Guiness se encender más calabazas simultáneamente con 30.919.

4.En Estados Unidos, Halloween es la segunda fiesta más importante del año desde el punto de vista comercial. Solamente por detrás de Navidad, en esta celebración se llegaron a registrar más de 11.600 millones de dólares en gasto el año pasado, según una encuesta de Halloween 2024 de NRF y Prosper Insights & Analytics.

5.Una de las principales fuentes de gasto en este país son los caramelos. Se estima que cada año en Halloween de vende en kilos de chuches el peso equivalente a 6 veces el Titanic, es decir, 224 millones de kilos.

6.Existe un fenómeno llamado Samhainofobia, que es el miedo a celebrar la festividad de Halloween.

7.Muchos centros de acogida de animales de todo el mundo, en vísperas de la celebración, prohíben la adopción de gatos negros para evitar que se les use en rituales.

8.En Escocia, hay una tradición que consiste en colgar sábanas mojadas frente al fuego porque creen que así verán reflejada la imagen de su futuro marido o futura mujer.

9.Otra tradición, un poco más macabra, la encontramos en Madagascar. En el país africano es típico de estas fechas abrir las tumbas y vestir a los muertos con ropa limpia.

10.Estados Unidos es muy protagonista en el panorama de Halloween y en algunos estados podemos encontrar prohibiciones muy sorprendentes. Por ejemplo, en Alabama no está permitido disfrazarse de cura y en algunas ciudades de Illinois no puedes pedir caramelos por las calles si eres mayor de 12 años.