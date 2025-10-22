Así es la 40 ª. Mostra de València: Nuevas secciones y homenajes a grandes nombres del cine y 13 películas en la sección oficial

A pocas horas de la inauguración de la 40ª. Mostra de València, el festival de cine ha revelado una de las pocas dudas que quedaban sobre esta edición: cómo serán las galas de apertura y clausura. El humor será el ingrediente principal de las fiestas que darán comienzo y fin al certamen.

Así lo ha anunciado este miércoles la directora de la Mostra, Sara Mansanet, acompañada por Saray Cerro y Lluís Mosquera, presentadores de las galas de apertura y clausura, y Fernando de Luis-Orueta Caballero, director de las veladas.

A lo largo de las últimas semanas, Mansanet ha ido desvelando algunos de los aspectos que marcan esta edición de la Mostra, redonda en su número. Uno de los aspectos más relevantes es que este año el festival se celebra -del 23 de octubre al 2 de noviembre- plenamente integrado en la estructura del Palau de la Música. En cuanto a las proyecciones, a su sección oficial concurren un total de 13 producciones procedentes de Portugal, Francia, Italia, España, Turquía, Túnez, Egipto, Dinamarca, Arabia Saudí o Grecia. Son: 'Broken Vein', 'Aisha Can't Fly Away', 'The Flying Meatball Maker', 'Mariscal. La alegría de vivir', 'Cinema Jazire', '50 Meters', 'Prometido el cielo', 'Mom's Pale Flowers', 'Pizza fritta', 'A Second Life', 'Orfeo', 'Piece of a Foreign Life' y 'Primeira pessoa do plural'.

Entre las principales novedades anunciadas para esta edición destacan la creación de dos nuevas secciones. Por un lado, 'Xaloc', que sustituye a la sección informativa y abre sus puertas también a producciones de no ficción. Por otro, 'Finestra', una categoría transversal que aglutina un conjunto de películas de sello valenciano, y que forman parte de otras secciones del certamen. A ellas, se han sumado también aquellas con más nominaciones en los Premios Lola Gaos que otorga la Academia Valenciana del Audiovisual.

Palmeras de Honor

La Mostra es también lugar de encuentro para rendir homenaje a aquellas personalidades que por su trayectoria destacan en el sector. La 40ª edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani otorga este año su Palmera de Honor a dos nombres clave en la producción cinematográfica: Fernando Bovaira y Sol Carnicero.

Casi de forma paralela, la sección Focus -que habitualmente se centra en la carrera de un cineasta- dedicará su ciclo al director italiano Nanni Moretti, que permitirá al público redescubrir su obra a través de la retrospectiva más amplia realizada hasta la fecha en España.

Otra de las novedades de esta edición es la recuperación del festival de mediometrajes La Cabina, cancelado en 2023 y del que la propia Mansanet fue directora. Su integración en la Mostra permitirá competir a mediometrajes producidos o coproducidos por países mediterráneos.

A lo largo de estas semanas, se puede visitar también en la galería del Tossal acoge la exposición 'Los carteles de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani. 1980-2025', una recopilación de los pósteres del festival de cine.

Citas destacadas de la 40ª. Mostra de València

La alfombra roja de la Mostra se desplegará este jueves en el Teatro Principal para la gala de apertura, en la que se entregará la Palmera de Honor a la productora Sol Carnicero. Tras la ceremonia, se proyectará, fuera de concurso, la comedia dramática ‘La cena’, protagonizada por Mario Casas y que rodó escenas en el Palacio de las Comunicaciones de València. Han confirmado su presencia el director, Manuel Gómez Pereira; dos de sus protagonistas, Asier Etxeandia y Elvira Mínguez, y buena parte de su reparto valenciano, conformado, entre otros, por Óscar Lasarte, Ferran Gadea, Toni Agustí, Glòria March y Carlos Serrano.

María valverde y Gustavo Dudamel. / L-EMV

A lo largo de la semana son muchas las citas que destacan en esta edición del festival cinematográfico valenciano. Una de ellas será el viernes 24, cuando se proyecte en exclusiva el primer capítulo de la segunda temporada de ‘La ruta’. La exitosa serie de Atresplayer, que recreó la turbulenta vida nocturna de València en los años 80 y 90, regresa esta nueva temporada, que funciona a la vez como secuela y precuela de la primera. Este preestreno contará con la presencia del valenciano Borja Soler, el productor Nacho Lavilla y dos de sus protagonistas, Marina Salas y Carla Díaz.

La Mostra proyectará el primer episodio de la segnda temporada de 'La Ruta'. / L-EMV

El sábado 25, la nueva sección Xaloc estrenará la producción valenciana ‘Balearic’, tras su paso por el festival de Sitges. Se trata de una película sobre las brechas intergeneracionales, la desigualdad de clases y las barreras que se crean para que un ecosistema así perdure. Han confirmado su presencia el director Ion de Sosa y uno de sus guionistas, el cineasta Chema García Ibarra. Y el mismo día, Javier Mariscal y la cineasta Laura Grande presentarán ‘Mariscal. La alegría de vivir’ en la Sección Oficial.

El lunes 27, Xaloc estrenará ‘Nena’, el segundo largometraje del director valenciano Gabi Ochoa, protagonizado por María Almudéver, Paz García, Jacob Llopis y Lluna Aldasoro. Se trata de una comedia dramática que explora temas como la libertad femenina, la homosexualidad y la cuestión del divorcio en la España de finales de los años 80, una época en la que el divorcio acababa de legalizarse.

Sin duda, uno de los momentos más esperados llegará el 1 de noviembre, cuando Alejandro Amenábar cierre el XI Congreso Internacional de Música de Cine con una masterclass en el Palau de la Música. El productor Fernando Bovaira (Palmera de Honor 2025) mantendrá un encuentro con el público en La Filmoteca.

Alejandro Amenábar, en una visita reciente a València. / Francisco Calabuig

También el día 1, la actriz María Valverde presentará su primera película como directora, ‘El canto de las manos’, en el Palau de la Música, seguido de un coloquio con el público. En ella, explora la sordera a través de la música, siguiendo a Jennifer, Gabriel y José, tres músicos sordos de Venezuela, mientras afrontan el reto de llevar a escena, por primera vez en lengua de señas, ‘Fidelio’ de Beethoven, bajo la batuta del director Gustavo Dudamel.