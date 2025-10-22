Andy Morales, excomponente de Andy y Lucas, recibe el premio a la trayectoria en los Premios Latino y pone fecha a su debut en solitario

El próximo 10 de noviembre de 2025, el Teatro Infanta Isabel de Madrid acogerá una de las noches más esperadas de la música latina. Andy Morales, ex miembro del dúo Andy y Lucas, será galardonado con el Premio a la trayectoria como una de las Voces más Icónicas del Pop en los Premios Latino, un reconocimiento a una carrera que marcó a toda una generación. Pero este homenaje llega en un momento especialmente significativo para el artista: el de su renacimiento en solitario. Durante la ceremonia, Andy presentará su primera canción como solista, titulada “Marioneta”, dando así el pistoletazo de salida a una nueva etapa tras más de dos décadas de éxitos junto a Lucas González.

El comunicado de la organización define el premio como “un reconocimiento no solo a su historia, sino a su decisión de seguir creando desde el corazón”. Andy, que ha liderado listas de éxitos, vendido millones de discos y llenado estadios, inicia ahora un camino que combina madurez, introspección y una nueva identidad artística.

Este relanzamiento profesional llega tras meses marcados por la polémica separación del dúo Andy y Lucas, que anunciaron su disolución definitiva el pasado verano. Aunque en un principio ambos aseguraron que el adiós se debía a problemas de salud de Lucas, pronto comenzaron a trascender las tensiones internas. El gaditano llegó a declarar en una entrevista que “yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo… no es que él no valga, es que no tenía disciplina para gestionar eso”, unas palabras que sentaron muy mal a Andy, quien respondió de forma enigmática en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como un dardo directo: “Hay silencios que hablan más que mil verdades”.

Las especulaciones aumentaron tras su concierto de despedida en el Palacio de Vistalegre, donde varios medios destacaron la frialdad entre ambos y la ausencia de gestos de complicidad sobre el escenario. Días después, un telonero del dúo denunció públicamente “tratos vejatorios” por parte de Lucas hacia algunos miembros del equipo, lo que añadió más leña al fuego. Andy, por su parte, habló de un episodio de agresión física, que después quiso desmentir, pero reconoció que la relación estaba “muy desgastada desde hace tiempo” y que necesitaba “volver a encontrarse como artista y como persona”.