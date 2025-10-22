El arte rupestre de la cueva de Lascaux llega al Museu de Prehistòria

El Museu de Prehistòria ofrece un viaje en el tiempo a la cueva de Lascaux (Francia) de hace 21.000 años a través de una nueva exposición temporal sobre el arte rupestre de una de las cavidades paleolíticas más emblemáticas de la prehistoria. Así, el museo propone desde este miércoles 'La cova de Lascaux. Un viatge virtual al passat' que podrá visitarse hasta marzo de 2026 con una docena de módulos que recopilan todo el conocimiento científico acumulado en Lascaux desde su descubrimiento en 1940 hasta los análisis científicos y técnicas de reproducción del arte rupestre más recientes. También incluye una exclusiva visita virtual inmersiva e interactiva que permite conocer de primera mano las obras maestras del arte paleolítico de la cueva.

El diputado de Cultura, Paco Teruel y el presidente del Conseil Départamental de la Dordogne, Germinal Peiro. / Levante-EMV

"Por primera vez esta exposición llega a España y lo hace aquí, en València, gracias al impulso de la Diputació de València, a través de su área de Cultura, y a la colaboración indiscutible del Conseil Départamental de la Dordogne, institución que custodia y promueve este importante legado patrimonial", ha señalado el diputado de Cultura, Paco Teruel, durante la presentación de la muestra.

Para Teruel, la cueva de Lascaux, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1979, es un espacio "emblemático, considerado una auténtica 'Capilla Sixtina' del arte paleolítico, cuyo descubrimiento marcó un antes y un después en el conocimiento del pasado humano". El responsable de Cultura ha adelantado que, a través de esta exposición, el visitante "no solo observará, también vivirá una experiencia cultural integral: un recorrido por la ciencia, el arte y la tecnología que permite comprender la importancia de Lascaux como símbolo de la creatividad humana desde sus orígenes". "Con esta nueva propuesta -continúa Teruel- reafirmamos nuestro compromiso con la divulgación del patrimonio universal y con la innovación en la oferta cultural, entendida como un motor de transformación social".

El arte rupestre de la cueva de Lascaux llega al Museu de Prehistòria / Levante-EMV

Por su parte, el presidente del Conseil Départamental de la Dordogne, Germinal Peiro, destaca la exitosa acogida internacional de 'Lascaux. L'Exposition Internationale', "que desde 2013 ha visitado Chicago, Montreal, Tokio, Shanghái, Johannesburgo, Múnich, Nápoles, Bristol y Mónaco, entre otras ciudades". Peiro ha mostrado su satisfacción por presentar la exposición en València, ciudad con la que mantiene un vínculo emocional. "Venir aquí, a este magnífico museo público abierto para todos era muy importante para nosotros", señala. Asimismo, ha puesto el acento también en el carácter inmersivo de la muestra, la cual "combina la historia y la prehistoria con la innovación, además de presentar la cueva de Lascaux de forma virtual, impulsando también otra parte muy importante, el desarrollo de la cultura en nuestros países".

Así, después de haber viajado por 13 países y 18 ciudades del mundo, la exposición internacional aterriza por primera vez en España de la mano del Museu de Prehistòria. La responsable del museo, Maria Jesús de Pedro, señala que el Mupreva "aceptó el reto de llevar la muestra a tierras valencianas". "Durante los últimos dos años -señala- hemos estado en contacto con el Conseil Départamental de la Dordogne, propietario y productor, y con la Société Publique Local 'Lascaux–L’Exposition Internationale', institución que gestiona las itinerancias, para formalizar un acuerdo que se firmó el pasado mes de septiembre".

El diputado de Cultura, Paco Teruel y el presidente del Conseil Départamental de la Dordogne, Germinal Peiro durante la presentación de la exposición / Levante-EMV

De Pedro destaca también que se trata de una muestra "única en su género, tanto desde un punto de vista científico como estético, puesto que permite adentrarse en la cavidad y conocer de primera mano las obras maestras del arte paleolítico de esta cueva, gracias a un procedimiento técnico innovador, una experiencia de realidad virtual de alta resolución". Asimismo, apunta que 'La cova de Lascaux. Un viatge virtual al passat' complementa y combina a la perfección con la magnífica colección de plaquetas pintadas y grabadas de la Cova del Parpalló de Gandia, que forma parte de la exposición permanente del Museu de Prehistòria".

La exposición

'La cova de Lascaux. Un viatge virtual al passat' consta de doce módulos que recopilan todo el conocimiento científico acumulado en Lascaux desde su descubrimiento en 1940 hasta los análisis científicos y técnicas de reproducción del arte rupestre más recientes. También incluye una exclusiva visita virtual inmersiva e interactiva. El montaje se distribuye en dos salas que suman alrededor de 350 m² de exposición.

La muestra explica cómo cuatro adolescentes encontraron, por casualidad, este tesoro del arte paleolítico durante el verano de 1940. Un descubrimiento que sorprendió y que, hasta su cierre al público en 1963, atrajo a más de un millón de visitantes. Presenta también una maqueta a escala 1/10 de la Sala de los Toros elaborada a partir del modelo digital de Lascaux. En ella se aprecia la geometría y mineralogía de la cueva, elementos que, sin duda, determinaron la elección de los pigmentos empleados en las pinturas e impidió la ejecución de grabados en esta parte de la cueva.

Dos de los paneles decorados más emblemáticos y conocidos de la cueva de Lascaux son La Vaca Negra y la escena del Pozo. Se trata de réplicas elaboradas a mano por los artistas del l’Atelier des Fac-Similés du Périgord. En primer lugar, la Vaca Negra, que forma parte del espacio conocido como la Nave, presenta una monumental vaca (hembra de uro o buey prehistórico ya extinguido) acompañada de unos veinte caballos pequeños, de un par de cabras montesas y de signos cuadrangulares multicolores. Este panel es un magnífico ejemplo que revela la delicadeza en el uso de dos técnicas artísticas, la pintura y el grabado, invisible a simple vista.

La propuesta "reafirma el compromiso de la corporación provincial con la divulgación del patrimonio universal y con la innovación en la oferta cultural" Paco Teruel — Diputado de Cultura

La escena del Pozo se encuentra en el lugar más inaccesible de la cueva, un agujero o pozo de cinco metros de profundidad. Este panel muestra la única figura humana de Lascaux, acompañada por un bisonte herido, un pájaro, un rinoceronte y cuatro signos. Su excepcionalidad ha hecho que este conjunto pictórico se haya convertido en la imagen más repetida y célebre de Lascaux.

La muestra incorpora también cuatro esculturas hiperrealistas de Homo sapiens del Paleolítico elaboradas por Elizabeth Daynès, artista plástica francesa especializada en la recreación de seres humanos del pasado. Estas piezas muestran a personas con características similares a las nuestras: misma capacidad craneal, dominio de un lenguaje articulado, capaces de producir obras de arte, ropa y adornamientos refinados y elegantes.

Por otro lado, una serie de módulos muestran los trabajos de documentación y copiado exhaustivo de las representaciones artísticas llevados a cabo en la cueva desde 1952. También explican las diversas tecnologías empleadas: desde los primeros calcos a mano alzada y moldes de las paredes hasta las últimas técnicas fotográficas y programas informáticos destinados a la confección de réplicas de gran precisión. Asimismo, un módulo interactivo permite conocer y reproducir el bestiario de la cueva: caballos, ciervos, uros, bisontes, cabras montesas, felinos, rinocerontes y también algunos signos.

Las obras maestras, pero también los restos de alimentación y de utensilios encontrados en la cueva nos cuentan cómo era la vida de las poblaciones seminómadas de Lascaux durante el Paleolítico. Además, ayudan a saber la cronología de las pinturas y de las ocupaciones humanas de Lascaux. Concretamente, cinco restos de reno han revelado que los grupos cazadores y recolectores ocuparon regularmente la cueva entre hace 21.500 años y 21.000 años.

La muestra concluye con un viaje inmersivo mediante el cual el público visitante podrá disfrutar de una experiencia única accediendo a la cueva de Lascaux y descubriendo todos los tesoros artísticos que contiene.