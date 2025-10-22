Julieta XLF dará vida a la nueva Plaza Sur del Centro Comercial Saler

Julieta XLF ha sido la ganadora del concurso artístico convocado por el Centro Comercial Saler para transformar su Plaza Sur. La valenciana será la encargada de dar vida al mural de más de 1.300 metros cuadrados que conmemorará el 30 aniversario del centro.

Su propuesta ha sido seleccionada por su enfoque abstracto, vibrante y profundamente conectado con la identidad mediterránea y de la ciudad. La intervención se extenderá a lo largo del mes, con una inauguración prevista para noviembre. “Julieta XLF representa a la perfección el espíritu de este proyecto. Su arte es local y universal, sensible y potente. Esta obra no solo celebra nuestros 30 años, sino también nuestra vinculación con la ciudad y su cultura”, explica Isabel Picazo, gerente del Centro Comercial Saler.

Con una trayectoria internacional y una obra muy reconocible por su estética onírica y uso de color, Julieta XLF aportará su estilo personal a un espacio emblemático del centro comercial, la Plaza Sur. El mural cubrirá más de 1.255m² de pavimento, 30m² de gradas y 60m² de las tres chimeneas verticales que se alzan en la plaza, convirtiéndose en una de las mayores intervenciones de arte urbano en España y la mayor de la Comunitat Valenciana.

La artista transformará la Plaza Sur en un recorrido cromático que rendirá homenaje a la identidad valenciana. “El proyecto se articula como un viaje a través del color, un homenaje abierto a la ciudad y a todo lo que la hace única: su luz desbordante, sus formas y ritmos, sus tradiciones y su vitalidad”, comenta la artista, “más que una instalación artística, es un ritual contemporáneo que celebra la esencia viva y cambiante de Valencia”.

Obra abierta y colectiva

El proyecto se ha concebido como una obra abierta y colectiva, en la que también se incluye un taller colaborativo que invita a la ciudadanía a participar en la creación, reforzando el vínculo emocional con el entorno. Esta acción permitirá que las personas se sientan parte de la intervención desde su gestación, aportando miradas y gestos que quedarán integrados en la obra final. De este modo, la intervención no será únicamente el resultado de una artista, sino la suma de una experiencia compartida que refuerza el vínculo emocional con el espacio y con la ciudad.

La plaza se inaugurará el próximo mes de noviembre con un gran evento al más puro estilo festival con foodtrucks, conciertos, monólogos y DJs para celebrar que Saler cumple 30 años. “Esta obra marcará un antes y un después en la historia del centro. Y lo hará, como no podía ser de otra manera, mirando hacia Valencia, celebrándola y pintándola en gran formato”, añade Isabel Picazo.