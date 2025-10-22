El Museo de Bellas Artes compra una obra "feísta" de José Gutiérrez Solana por 130.000 euros

El Museo de Bellas Artes de València avanza en su discurso y en el tiempo con la compra de un nuevo cuadro: 'Carnaval en las Ventas', obra realizada por José Gutiérrez Solana (Madrid 1886-1945) en 1921. La pieza tenía un precio de salida en subasta de 80.000 euros, aunque las pujas subieron hasta los 130.000, precio de remate por el que finalmente el Estado ejerció su derecho de tanteo para la pinacoteca valenciana.

España blanca vs. España negra

Según explica a este diario Pablo González Tornel, director del Bellas Artes, el museo "tiene una gran representación de lo que podríamos llamar la 'España blanca', que se capitaliza alrededor de la pintura valenciana de Sorolla, Pinazo o los Benlliure". Por otro lado, explica, estaría "la alternativa del norte, la 'España negra', que propone una visión sobre España menos dulce, más dura y más crítica. Y José Gutiérrez Solana es probablemente la figura más significativa".

Esta es la primera obra de Gutiérrez Solana, artista muy cotizado, que entra en el museo valenciano, tras adquirirla en la casa de subastas Ansorena de Madrid el pasado 1 de octubre.

González Tornel recuerda que "salen muy pocas obras a subasta de Gutiérrez Solana", un artista muy representado en la colección de grandes centros como el Museo Reina Sofía. El director del Bellas Artes añade que, "esta es una buena etapa del pintor, ya que es cuando publica [también era escritor] su libro ‘La España negra'".

Esta pieza -un óleo sobre lienzo de 81 x 61,5 centímetros- "tiene un pedigrí casi perfecto porque aparece ya publicado en 1921 en el periódico 'El Imparcial' y a partir de ahí es recogida por historiadores y críticos de arte como una de las obras más importantes de José Gutiérrez Solana", explica González Tornel, quien además añade que "varios artículos de Ramón Gómez de la Serna hablan de Gutiérrez Solana y de esta obra en concreto".

La 'sala del crimen'

La pieza que acaba de comprar el Bellas Artes formó parte de las exposiciones antológicas de la obra de José Gutiérrez Solana que se hicieron en 1921 en Santander y en 1922 en Madrid. "Es muy significativa porque tiene la mirada tanto al mundo rural como a la religiosidad y a las costumbres y el folclore españoles, que Gutiérrez Solana plantea casi como una continuación de las 'Pinturas negras' de Goya", dice el director del Bellas Artes.

El artista "ve esa parte del mundo tradicional que impide a España avanzar hacia una modernidad europea y que está más anclada en el pasado que en el presente y el futuro. Es una visión parecida a la que plantea casi al mismo tiempo Miguel de Unamuno y el resto de literatos de la generación del 98. De hecho, estos pintores son como una especie de grupo maldito en los primeros años del siglo y no son particularmente queridos por el público y la crítica en las exposiciones nacionales de Bellas Artes", continúa. González Tornel recuerda que "hay una sala muy particular dentro de estas exposiciones y salones madrileños que se llama 'la sala del crimen', para aquellos pintores que eran muy críticos con la realidad".

'Carnaval en las Ventas', pintada por José Gutiérrez Solana. / M. Á. García

La escena del cuadro

El cuadro representa una especie de escena festiva, de un carnaval, en los alrededores de Madrid. "Lo que recoge la escena es cómo la gente del mundo rural, oculta tras las máscaras, hace lo que quiere sin ser reconocidos, dejan libre la parte instintiva, que es lo que retrata Goya en 'Los Caprichos' o en 'Las pinturas negras': el ser humano libre de toda civilización".

Para Gutiérrez Solana, continúa González Tornel, "todas estas manifestaciones folclóricas no son sino el mantenimiento de la parte más instintiva del ser humano, que es la parte sin cultura y sin civilización. Desde el punto de vista de la generación del 98, entre la que podemos incluir al propio Gutiérrez Solana, es la parte negativa". De hecho, dice, "lo que caracteriza a Gutiérrez Solana no solamente son estos contenidos vinculados a esa visión de una España en negro, sino la propia manera de pintar. Camilo José Cela decía que el mérito de Gutiérrez Solana no es solamente que pintara la fealdad, sino que la pintaba fea. Su propia técnica era feísta para acentuar esa parte negativa de las escenas que estaba representando", explica el director del museo.

A principios de 2026 en el museo

La incorporación de esta obra al museo -que podrá verse a principios del próximo año, según las previsiones del director- "conecta bastante más de lo que pudiera parecer con el discurso del museo", explica González Tornel.

"Tenemos obras de Darío de Regoyos y paisajes de Ignacio Zuloaga de esta España negra, así como otras visiones de esta tendencia como las de Fillol; y pintura de crítica de la violencia de Rosario de Velasco u Horacio Ferrer de Morgado. Este conjunto nos permite jugar con las salas monográficas que tenemos dedicadas a Antonio Muñoz Degrain, Sorolla, Pinazo o Benlliure que hacen de contrapunto y sirven para dar una visión más completa del panorama español de principios del siglo", concluye González Tornel.

Con esta obra, el Museo de Bellas Artes incorpora su primera pieza de Gutiérrez Solana, que ya tiene presencia en grandes colecciones como el Museo Reina Sofía, la Colección Mapfre o la Masaveu.