El peluquero valenciano Daniel Gallego gana el Premio Fígaro 2025

El peluquero valenciano Daniel Gallego ha vuelto a escribir su nombre en la historia de la peluquería española al alzarse con el Premio Fígaro 2025 a la Mejor Colección Masculina gracias a su colección “Balance”, una propuesta que combina técnica, armonía y una mirada renovada sobre la peluquería masculina. Este reconocimiento supone su segundo Premio Fígaro, tras el obtenido en 2020 —el año de la pandemia— con la colección Smooth Geometry.

La 16.ª edición de los Premios Fígaro, organizados por el Club Fígaro con el apoyo de Revlon Professional, reunió en IFEMA Madrid, dentro de la pasarela Salon Look, a los mejores profesionales del país en una cita que se ha consolidado como el evento más importante de la peluquería creativa española. Antes de la ceremonia, los finalistas participaron en un desfile en directo donde cada profesional presentó su colección, peinando a los modelos que más tarde desfilaron en la pasarela oficial. El backstage se convirtió en un auténtico espectáculo creativo, reflejo de la pasión y el nivel técnico de los participantes.

La colección “Balance” nace de la idea de encontrar el equilibrio en todas las facetas de la profesión. Daniel explica que ha querido reflejar ese concepto tanto en el color —con un modelo pelirrojo, uno rubio y otro moreno, representando los tonos base más utilizados en peluquería— como en el enfoque creativo, buscando un punto medio entre la peluquería masculina de editorial y colecciones y la barbería de salón. El resultado es una propuesta que une sobriedad, textura y forma en perfecta armonía, mostrando una visión madura y evolucionada de la estética masculina contemporánea.

Daniel Gallego gana el Premio Fígaro 2025 a la Mejor Colección Masculina / L-EMV

Este 2025 ha sido un año especialmente brillante para el peluquero valenciano. Además del Fígaro, Daniel Gallego ha sido galardonado en los International Hairdressing Awards (IHA) con el premio a la Mejor Colección Masculina, reforzando la proyección internacional de su trabajo y su posición como uno de los referentes más destacados de la peluquería creativa actual.

Los Premios Fígaro de la Peluquería Creativa Española, creados en 2009, nacieron con el propósito de dar visibilidad al talento nacional y reconocer el trabajo artístico de los peluqueros españoles. Organizado por el Club Fígaro y patrocinado por Revlon Professional, el certamen cuenta con cinco categorías y un jurado independiente formado por reconocidos profesionales nacionales e internacionales. Los participantes presentan sus colecciones fotográficas de manera online, que son evaluadas de forma anónima, garantizando la imparcialidad del resultado. La gala final, celebrada en IFEMA, combina moda, técnica y creatividad, ofreciendo un espectáculo que fusiona arte y peluquería.

Con salón propio en Valencia, Daniel Gallego ha construido una trayectoria sólida basada en la precisión técnica, la investigación estética y la innovación constante. Es reconocido por elevar la barbería y la peluquería masculina a un nivel artístico, sin perder la conexión con la realidad profesional del día a día. Su filosofía se centra en crear un equilibrio entre la técnica y la emoción, entre el trabajo cotidiano y la visión creativa que define su estilo.

Durante la entrega, Daniel Gallego vivió un momento especialmente emotivo al agradecer el reconocimiento al equipo de Peluquería Daniel Gallego, en especial a María de la Casa y Arantxa Garrido, así como a los maestros y profesionales que han marcado su camino, entre ellos su padre, también peluquero, quien le introdujo en la profesión. El peluquero también dedicó palabras de cariño a su compañera Mariángeles, a su madre, a su fotógrafo Esteban Roca —“capaz de capturar con su objetivo toda la esencia de nuestro arte”—, y, sobre todo, a su pareja Mari Carmen, a quien definió como su apoyo incondicional y fuente de equilibrio, el mismo concepto que da nombre a su colección Balance