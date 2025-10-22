Vestir a los muertos en rituales o simplemente salir de fiesta: Así se celebra Halloween en cada parte del mundo

Halloween es una noche que se marca en muchos calendarios de todo el mundo. El origen de la fiesta se remonta a hace más de 6.000 años. Aunque a simple vista parece que la tradición nació en Estados Unidos, su papel fue más el de ser promotor de ella. Como si de un influencer se tratase, adoptó la celebración y todos los países se fueron contagiando. Al norte del continente americano llegó gracias a inmigrantes escoceses e irlandeses que llevaban desde sus países esta tradición.

Estados Unidos, estereotipo de la festividad

En Estados Unidos, la imagen que se puede ver cuando llega el momento de celebrar Halloween es la del estereotipo que se tiene sobre ella. Todo se basa en ocio, disfraces, el famoso 'truco o trato' y celebrar una noche muy esperada. Nada de tradiciones religiosas ni homenajes, simplemente consumo y diversión.

La influencia del catolicismo en Europa

En Europa, el catolicismo también celebra Halloween. Irlanda tira más de tradición y la combina con la parte de ocio que ha invadido lo que antes era el Samhain. Se preparan platos típicos como el Barmbrack y el Colcannon junto a otras costumbres modernas como el 'truco o trato'. En Irlanda del Norte se celebra el festival más grande de Halloween del mundo, el Derry Halloween, con música en directo, espectáculos, desfiles y mucho más.

En Galicia, todavía se le rinde homenaje a esa misma festividad en honor a sus raíces celtas. En España, en general, se le da más importancia al día siguiente, el día de Todos los Santos. La tradición católica impera en estas fechas y es un bonito día para recordar y homenajear a los seres queridos que ya no están con nosotros.

La curiosa fusión de los rituales asiáticos y la cultura anime

En China, aunque se festeja el Halloween como en occidente, también tienen sus rituales. Los más tradicionales celebran el conocido como el Halloween chino, el Theng Chieh. La celebración está muy relacionada con rendirle culto a los difuntos, haciéndoles ofrendas y reuniendo a la familia para compartir platos tradicionales.

En los demás grandes países asiáticos, la visión estadounidense de Halloween es la que impera. Se celebra sobre todo en las ciudades más masivas y destacan los disfraces, influenciados por la cultura anime y ambientando en base a ella las calles de Japón o Corea del Sur.

El famoso Día de Muertos en México

En América Latina, estas fechas las protagoniza México con su famoso Día de Muertos. Aunque celebran la noche del 31 de octubre como Halloween, lo importante viene los dos siguientes días. En ese momento se lleva a cabo una de las festividades con más tradición, color y sentimiento de todo el planeta. El homenaje que se le rinde a la memoria de los fallecidos sirve para perderle el miedo a la muerte, manteniendo vivo el recuerdo de todos los que ya no están. Las famosas catrinas, las preciosas ofrendas, los colores vivos y el ambiente festivo hacen de estos días una fecha esperada con ansia por todos los que la celebran.

¿Te vas a disfrazar en Halloween? Ten en cuenta estos consejos para que no sufran tus ojos. / Unsplash

En el resto de latinoamérica, Halloween se queda a medio camino entre la alegría de México y la tradición católica de España. Como en el país centroamericano no se celebra en ningún lado, pero sí hacen homenaje a sus raíces propias. Por ese mismo motivo, se nota también el sentimiento religioso aportado por la cultura española.

Oceanía todavía ve irrelevante esta celebración

A Australia y Nueva Zelanda todavía no ha llegado la fiebre americana de Halloween. Como todo, la festividad aterrizó en estas tierras a través del cine y las series, pero todavía no se ha arraigado. La pasión de los más pequeños por disfrazarse, pedir caramelos y pasárselo bien es lo que hace que poco a poco se vaya incluyendo en algunos calendarios. Aún así, algunos vecinos cuelgan hoy en día carteles en sus casas en los que pone "No celebramos Halloween".

Los macabros rituales africanos

Para entender cómo se homenajea en África a los difuntos, debemos olvidarnos de la parte consumista, de disfrazarse de vampiro y de pedir chucherías. Allí, se realizan rituales mucho más espirituales. Por ejemplo, una celebración típica de Costa de Marfil es el 'Fetes des Masques'. Los ciudadanos costamarfileños se reúnen con vestimentas tradicionales y máscaras impresionantes que representan a algunos espíritus y realizan rituales.

Otra tradición llamativa africana es la de Madagascar, un poco más macabra en este caso. Para rendirle culto a los fallecidos, en Madagascar se abren las tumbas y se viste a los cuerpos con ropa limpia para cuidar y mantener la imagen de los que ya no están.