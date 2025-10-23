40 años de cine con sus luces y sombras

Cuarenta años de cine. Cuarenta años de expectativas e ilusiones. De soñar y consolidarse. De querer, y ser fiel, a su esencia. La Mostra, con sus pro y sus contra, ya está en marcha. Y quizás esa línea en la que se mueve el festival es la que se dio cita en la gala de inauguración celebrada en el teatro Principal. Previa a la proyección de la coproducción valenciana ‘La cena’, de Manuel Gómez Pereira, rodada en València y ambientada en el Madrid de la posguerra, se entregó la Palmera de Honor a Sol Carnicero, la productora de películas como ‘El crimen de cuenca’, de Pilar Miró; ‘La escopeta nacional’, de Luis G. Berlanga; o ‘Las bicicletas son para el verano’, de Jaime Chávarri.

Por la alfombra roja, sin Mario Casas, pasó el equipo de la película encabezada por el director Manuel Gómez Pereira, los protagonistas Asier Etxeandia, Elvira Minguez y Eleazar Ortiz, los productores del film, Lina Badenes, Ana Camacho y Cristóbal García, y buena parte del equipo valenciano encabezado por Gloria March, a la vez presidenta del jurado de la Sección Oficial. Además de equipos participantes, asistieron autoridades como José Luis Moreno, concejal de Cultura; Secretario Autonómico de Justicia, José Luis Font; el director general de Cultura Miquel Nadal; el director del Palau de la Música, Vicente Llimerá y las subdirectoras Sara Mansanet (Cinematografía y Audiovisuales) y Nieves Pascual (Música); el director del IVC, Álvaro López Jamar, los concejales Maite Ibañéz, Campillo y Fuset; Teresa Cebrián, presidenta de la Academia Valenciana del Audiovisual (AVAV) o María Almudéver, presidenta de la AAPV.

Ya en la gala, los presentadores Saray Cerro y Lluís Mosquera no dejó títere con cabeza. Desde el inicio, bromeó sobre su propia presencia al frente de un evento de tanta envergadura, dirigido por Fernando de Luis-Orueta: “Nuestras madres todavía no se lo creen. Así que, por favor, si podéis, haced algún story o algo en algún momento”, ironizó Saray Cerro entre risas en un momento de la noche. Con tono irreverente continuó con guiños al propio festival -“Las pelis de la Mostra pueden a veces pecar de intensas. Así más bien seriotas”-, y con referencias cómplices a su tierra: “No sé si lo sabéis, pero en Valencia tenemos nuestras propias Karens. Las señoras alcoyanas con cardado”, bromeó provocando carcajadas en el público.

También se realizó un recorrido por los visitantes más ilustres de la cinematografía mundial de estas 40 ediciones, sin olvidar a los nacionales: “Por aquí han pasado los nombres más grandes del cine, desde la primera edición, que homenajeó a nuestro Luis García Berlanga. O Pedro Almodóvar, que presentó varias de sus películas. Y se llevó aquí el primer premio de su carrera, la Palmera de plata por ‘Qué he hecho yo para merecer esto’”.

El momento más emotivo de la noche fue la recogida de la primera Palmera de Honor de esta edición, otorgada a Sol Carnicero, la productora de películas fundamentales como ‘El crimen de cuenca’, de Pilar Miró; ‘La escopeta nacional’, de Luis G. Berlanga; o ‘Las bicicletas son para el verano’, de Jaime Chávarri.

Al final de la ceremonia, como película de apertura de esta edición, se proyectó la coproducción valenciana ‘La cena’, de Manuel Gómez Pereira, ambientada en el Madrid de la posguerra. El dictador Franco encarga un banquete de celebración en el Hotel Palace, y un joven teniente (Mario Casas), un maître conservador y conformista (Alberto San Juan) y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deben organizarlo en tiempo récord. Entre los reclusos se encuentra una anarquista militante (Elvira Mínguez), mientras un fascista (Asier Etxeandia) supervisa la operación. Una sátira corrosiva sobre el poder, la obediencia y la dignidad, donde en la cocina se cuece algo más que un menú: la posibilidad de la fuga.