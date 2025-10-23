Concierto
5 Seconds of Summer actuará en el Roig Arena dentro de su gira internacional
La banda australiana de pop-rock recalará en el recinto valenciano para interpretar los temas de su nuevo disco
Maria Bas
La banda australiana 5 Seconds of Summer recalará por primera vez en Valencia el próximo año. El 1 de mayo, en Roig Arena, los fans del grupo podrán reencontrarse con la que es una de las bandas más exitosas e influyentes del pop-rock actual.
Formados en Sídney (Australia) en 2011, 5 Seconds of Summer pasaron de ser un grupo de amigos del instituto a convertirse en una de las bandas más destacadas del siglo XXI. A lo largo de catorce años de trayectoria, el grupo australiano ha vendido más de 18 millones de discos y han superado los 10.000 millones de reproducciones en plataformas digitales. Además, han alcanzado tres números uno consecutivos en el Billboard 200 y han sigo galardonados en los ARIA Awards, MTV EMAs y MTV VMAs, entre otros.
Con el lanzamiento de su esperado sexto álbum “Everyone’s a Star”, la banda integrada por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin inician una nueva y ambiciosa etapa de su carrera, liderada por los sencillos “NOT OK” y “Boyband”.
Las entradas para el concierto de 5 Seconds of Summer salen a la venta el viernes, 31 de octubre, a las 10 horas.
