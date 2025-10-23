Qué hacer en València: los mejores planes del fin de semana

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

MÚSICA

Los fines de semana son para bailar y cantar a pleno pulmón.

Quevedo, en concierto. Roig Arena. 25 de octubre. El artista canario llega a València con su gira 'Buenas noches'. El Roig Arena vuelve convertirse en epicentro de la música más actual. "El nuevo espectáculo de Quevedo prevé una producción de primer nivel, con un despliegue visual y sonoro a la altura de las grandes estrellas internacionales", asegura la promotora del concierto, que tenía que celebrarse el 2 de octubre pero se tuvo que aplazar por motivos de salud del artista.

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'Las amargas lágrimas de Petra von Kant'. Del 21 al 26 de octubre. Petra von Kant, una exitosa diseñadora que acaba de separarse de su segundo marido, vive con su secretaria Marlene, ayudante y casi esclava. Cuando una de sus mejores amigas le presenta a Karin, una joven oportunista de orígenes humildes, Petra se enamora perdidamente de ella y promete convertirla en una modelo internacional. Las dos mujeres comienzan entonces una tormentosa relación.

Las amargas lágrimas de Petra von Kant. / L-EMV

'La Forte. Estoy como nunca'. 25 de octubre. La valenciana Alma Andreu, 'La Forte', reivindica en este espectáculo que una mujer de 20 años, una de 30 y una de 40 están como nunca... pero ninguna por el mismo motivo.

Teatro Talia

'Wanted (Se busca). Del 22 al 26 de octubre. Después de su éxito de público con su monólogo 'Mas vale solo que ciento volando', Edu Soto sale a la palestra con un nuevo espectáculo. Esta vez intenta mantener la frescura y el juego con el público pero hay una elaboración más estricta. Un texto con mordida que habla de las miserias humanas pero en boca de un perro. Soto da vida a una decena de personajes y, aunque en la parte actoral seguirá solo y 'monologueando', esta vez irá acompañado del músico y compositor Isaac Pascual, quien creará una banda sonora que le dará otra dimensión al espectáculo.

'Wanted', con Edu Soto. / L-EMV

Corta el cable rojo. 28, 29 y 30 de noviembre. La comedia de improvisación más hilarante de los últimos años llega al Teatre Talia. Este mítico escenario valenciano acoge a tres cómicos: Rubén Tejerina, Jano de Miguel y Javier Pastor, que actúan acompañados de música en directo y osadas proyecciones, así como de la complicidad y las carcajadas que provienen del patio de butacas.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

La Rambleta

Manel Fuentes. / L-EMV

'Manel Fuentes. The Boss'. 24 de octubre. El presentador Manel Fuentes presenta su nuevo espectáculo teatral acompañado de su guitarra y de su pianista, para rendir homenaje a Bruce Springsteen, conocido como 'The Boss'. A través de sus anécdotas, relatos personales y canciones interpretadas en directo, Manel Fuentes desnuda las historias que marcaron la vida del artista, desde su infancia en Nueva Jersey hasta su ascenso a la fama mundial, sin olvidar sus icónicos grandes éxitos.

Teatro Principal

'Copiar'. Del 26 octubre. 'Copiar' invita al escenario a un grupo de niños de 8 a 10 años que, junto con Animal Religion, transitan por un espectáculo lúdico, emotivo y ecléctico donde la única guía es la copia. De una copia también surge un original.

Teatre Rialto

'Postals'. Del 23 al 26 octubre. Postals es una obra que viaja desde los años 70 con la explosión del turismo hasta el turismo explosivo del S. XXI. Una comedia con carácter documental que ofrece una mirada prismática sobre la evolución de las vacaciones y el entretenimiento a lo largo de las últimas décadas. Imágenes reales y música en directo que configuran un particular álbum de postales y remember histórico.

'Postals'. / L-EMV

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras'. El IVAM presenta en este doble proyecto un homenaje al blanco y negro. La muestra de la artista estadounidense recoge alguna de sus imágenes más icónicas como las siluetas recortadas. Se puede visitar hasta el 22 de febrero. En 'Habitar las sombras', el museo propone una viaje por más de un centenar de obras de su colección y del MACA entre fantasmas, rostros y arquitecturas que parecen abandonadas. Hasta el 18 de enero.

Una de las obras de 'Habitar las sombras'. / Miguel Lorenzo

‘Senga Nengudi y Maren Hassinger’. Hasta el 2 de noviembre de 2025. Esta es la primera exposición en España que un museo dedica a las dos artistas afroamericanas.

‘¡Eso no es cómic!’. Hasta el 9 de noviembre 2025. El IVAM dedica en esta exposición una nueva mirada al fanzine. El museo cuenta con la primera fanzinoteca de España, que reúne más de 4.000 ejemplares.

Fundación Bancaja

'Nadal. Cos d’aigua'.Hasta el 9 de noviembre. Recorrido por la producción artística de Juan Carlos Nadal, a lo largo de los últimos 15 años siempre desde la actitud creativa de expresar plásticamente su inquietud por el impacto del ser humano en la naturaleza.

'Paseo a la orilla del mar' (1909), de Joaquín Sorolla. / L-EMV

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla'. Del 3 de octubre al 8 de febrero de 2026. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

Centre del Carme

'Principios'. Hasta el 26 de octubre. Esta exposición documental narra las trayectorias de diez artistas urbanos valencianos que han conseguido reconocimiento internacional, desde sus inicios hasta el día de hoy. Un recorrido completo a través de imágenes de archivo, obra original, objetos icónicos personales y obra mural realizada ex profeso para el Centre del Carme.

'Alteración del orden. Mavi Escamilla'. Del 18 de septiembre al 30 de noviembre. La exposición ‘Alteración del orden’ presenta por primera vez obras realizadas en los años noventa y donde encontramos toda una iconografía proveniente de los temas habituales en Mavi Escamilla, como son los videojuegos, la música, el punk o los símbolos cotidianos de la publicidad.

Caixaforum

'[Rec]uerdos. La vida a través del cine domestico'. Hasta el 2 de noviembre. La muestra reivindica el patrimonio audiovisual de las películas amateur del último siglo.

Taller 'Retos de ciencia'. / Levante-EMV

Taller 'Retos de ciencia' (a partir de 8 años). Del 27 de septiembre al 26 de octubre. Divididos en pequeños grupos para resolver los enigmas planteados, los participantes necesitarán buenas dosis de razonamiento, ingenio y pensamiento crítico para salir airosos. Utilizando las manos y el cerebro, indagarán, experimentarán y probarán hasta resolver las preguntas planteadas desde diferentes campos de la ciencia: experiencias relacionadas con la óptica, la electricidad, el magnetismo, la mecánica, la acústica… todo ello con materiales sencillos y fácilmente replicables en casa.

Y además...