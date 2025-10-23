'La cena’, cinta que inaugura La Mostra, invita a España a “reírse de sí misma"

El equipo de la película ‘La cena’, dirigida por Manuel Gómez Pereira, ha llegado este jueves a Mostra de València-Cinema del Mediterrani, organizada por el Palau de la Música, para inaugurar esta tarde la 40ª edición del certamen. Los intérpretes Asier Etxeandia y Elvira Mínguez, las productoras valencianas del filme, Lina Badenes y Ana Camacho, junto al propio director, han participado en la rueda de prensa celebrada en los Cines Babel, donde han compartido detalles sobre el rodaje y el proceso creativo de la película.

Gómez Pereira ha subrayado que, después del rodaje de la película, que transcurrió en València durante un tercio del metraje, “aquí me siento ya como en casa”. De hecho, todo el interior del Hotel Palace, donde se sitúa la acción es en realidad el Edificio de Correos de la plaza del Ayuntamiento. “Haber construido todo desde cero hubiera sido terriblemente caro, pero fuimos muy cuidadosos a la hora de rodar para que nada resultara anacrónico”.

El humor como defensa

Gómez Pereira asegura también que lo que más le sedujo de adaptar la obra de teatro ‘La cena de los generales’ de José Luis Alonso de Santos fue que “el humor es una gran arma de defensa, pues permite llegar con una gran carga de profundidad donde no alcanza el drama”.

Ambientada en el Madrid de la posguerra, ‘La cena’ sitúa su acción tras el final de la Guerra Civil. El dictador Franco encarga un banquete de celebración en el Hotel Palace, y un joven teniente (Mario Casas), un maître conservador y conformista (Alberto San Juan) y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deben organizarlo en tiempo récord. Entre los reclusos se encuentra una anarquista militante (Elvira Mínguez), mientras un fascista (Asier Etxeandia) supervisa la operación. Una sátira corrosiva sobre el poder, la obediencia y la dignidad, donde en la cocina se cuece algo más que un menú: la posibilidad de la fuga.

La productora Lina Badenes asegura que apostó por el proyecto, fundamentalmente, “por el hecho de que se hablara desde la comedia de hechos de nuestra historia que no habíamos tratado de ese modo, incluso Chaplin fue capaz de reírse de Hitler hace mucho tiempo”. Asier Etxeandia lo corrobora: “España tiene que reírse de sí misma”. Al tratarse de un trabajo coral y muy escorado al esperpento, el actor asegura que “este tipo de papeles es mejor no prepararlos en soledad. Es importante ver cómo ensaya el resto y el tono de los demás”.

Jóvenes en las salas

Elvira Mínguez la califica como “comedia urgente. Yo tengo un hijo de 16 años y me doy cuenta de que su generación habla con mucha ligereza de algunos temas y lo permeables que son a las ‘fake news’. Necesitamos atraer al público joven a las salas”.

La proyección inaugural tendrá lugar esta tarde en el Teatro Principal de València, con la presencia del equipo artístico y técnico, autoridades y representantes del sector audiovisual. Con esta sesión, la Mostra da comienzo a 11 días de proyecciones, encuentros y actividades que celebran cuatro décadas de compromiso con el cine mediterráneo.