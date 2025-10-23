El Centre del Carme presenta la primera publicación sobre la historia del arte urbano en València

El Centre del Carme despide la exposición ‘Principios’ con la presentación, este viernes, 24 de octubre de su catálogo, que constituye la primera publicación sobre la historia del arte urbano en València.

El libro recoge los grandes hitos en la trayectoria de diez de los artistas que han formado parte de la generación dorada del arte mural en València, desde mediados de los 90, con los primeros trabajos de Pichiavo, Deih y Xelon pasando por las intervenciones de David de Limón, Julieta xlf, Dulk y Barbiturikills hasta los inicios de Hyuro, Vinz Feel Free y Cachetejack, a comienzos de los 2000.

Se trata de una de las generaciones de artistas urbanos más internacional, fraguada en València y pionera de este movimiento a comienzos del nuevo milenio. Sus creaciones, que forman parte hoy día del paisaje urbano de la ciudad, se pueden ver también en algunos de los muros icónicos de otras ciudades del mundo como el Houston-Bowery Wall de Nueva York (obra de Pichiavo).

La publicación se convierte también en un testimonio gráfico de la exposición que reúne el Centre del Carme y que cierra sus puertas el próximo domingo, 26 de octubre. Durante la presentación los artistas dialogarán sobre el arte mural y a sus experiencias personales y colectivas.

Exposición

La exposición resume 30 años de arte urbano a través de las trayectorias de los artistas. ‘Principios’ lleva la mirada del espectador hacia los comienzos del nuevo milenio para recordar cómo empezó el arte urbano, cuando diversos movimientos culturales alejados de los circuitos tradicionales emergen en el contexto de la globalización.

Cada muro de la Sala Carlos Pérez del Centre del Carme resume la trayectoria de cada uno de los diez artistas seleccionados, a través de una línea temporal, tres piezas originales, publicaciones y objetos personales, así como una obra mural realizada exprofeso para la sala Carlos Pérez del Centre del Carme, a excepción de Hyuro, Tamara Djurovic, fallecida en 2020 y a la que la muestra rinde también homenaje.

La evolución del arte urbano discurre entre el grafiti de los inicios, de Xelon o Deih, pasando por la utilización de los muros como lienzos con mensaje de carga social, de Vinz o Hyuro, hasta llegar a los artistas cuyo trabajo comienza a atraer a las marcas, como es el caso de Cachetejack.

En la muestra se pueden apreciar también sus temáticas o motivaciones. Así, cada artista ha interpretado en su mural sus ‘Principios’; bien volviendo al estilo e iconografía de los inicios de su carrera, como es el caso de PichiAvo; plasmando los valores de su trabajo como el pacifismo de Julieta xlf o la ecología, de Dulk o Xelon; la lucha contra la violencia de género en la obra de Cachetejack; el amor por su tierra, en David de Limón; la diversidad sexual, en el caso de Vinz; el viaje interior de Barbiturikills o resumiendo sus 30 años de trayectoria en una nueva pieza monumental como en el caso de Deih.