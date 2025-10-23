La Hispanic Society alivia su crisis subastando parte de su colección antes de venir a València

La Hispanic Society of America (HSA) ha obtenido cerca de dos millones de euros en la subasta de 45 obras pintadas por los discípulos de los grandes maestros, que se destinarán a costear el mantenimiento de su colección y realizar potenciales compras. Entre ellas no figura ninguno de los Sorolla que podrían venir a València, pero sí pinturas de los círculos de Velázquez, Rubens, Zurbarán o El Greco.

Según indica la web de Christie’s, la casa de subastas que ha realizado las transacciones, la mitad de la recaudación correspondió al retrato de ‘Santo Domingo rezando’ realizado por un artista del taller de El Greco, que multiplicó su estimación más optimista, de 150.000 dólares, y obtuvo unos 1,02 millones.

La institución con la que la Generalitat ha firmado un acuerdo para exhibir obras de Sorolla en València a cambio de un canon anual de 1,15 millones de euros, no atraviesa su mejor momento, al menos en lo financiero. De hecho, minutos después de rubricar el pacto el pasado julio con el jefe del Consell, Carlos Mazón, para abrir la sede de la HSA en el Palacio de las Comunicaciones, su director, Guillaume Kientz, reconocía en una entrevista a Levante-EMV que lo obtenido por la cesión de las 220 obras de Sorolla no se destinaría al funcionamiento de la institución ("ya que tenemos el presupuesto equilibrado", dijo), pero sí "nos va a ayudar a la renovación del museo".

"En beneficio de..."

La subasta digital de Christie's se presentaba bajo el título 'Propiedad del museo Hispanic Society en beneficio del cuidado de la colección y el fondo de adquisiciones', y su medio centenar de piezas tiene un valor conjunto estimado entre 411.000 y 611.000 dólares. Además del cuadro del taller de El Greco, otras dos obras supusieron el grueso de la venta: un retrato de Isabel de Borbón atribuido al círculo de Peter Paul Rubens, que obtuvo 330.200 dólares, y un retrato de Isabel de Portugal, de un seguidor de Tiziano, que obtuvo 215.900.

La mayoría de cuadros estaban valorados en menos de 10.000 dólares, algunos incluso en menos de 1.000, y la mitad partieron con un precio de venta de 100 dólares, pero las pujas se sucedieron en esta venta ‘online’ abierta desde el 1 de octubre.

Ejemplo de ello fue la obra más ‘barata’, un retrato de un hombre inspirado en el estilo de Diego Velázquez que presentaba cierto desgaste, cuya estimación más optimista eran 1.500 dólares, y que obtuvo más de 2.000, según la web de la casa de subastas.

Obras con el estilo de los grandes maestros

La obra destacada, con un precio estimado entre 100.000 y 150.000 dólares, era el retrato de 'Santo Domingo rezando' realizado por un artista del taller de El Greco, "posiblemente bajo su supervisión", que la HS compró a principios del siglo XX bajo la creencia académica de que era un original.

El cuadro sigue la composición del original de El Greco del mismo nombre, que se convirtió en 2013 en la pintura antigua española más cara (10,7 millones de euros) y que la investigación moderna ha atribuido a su taller, explica Rordorf, quien señala "cambios en el drapeado y en el tipo facial".

La segunda pieza mostrada es 'San Francisco de Asís en éxtasis', una "copia moderna de un cuadro de Zurbarán que está en un museo en Alemania", posiblemente comisionada por la institución de Nueva York también a principios del s. XX con propósitos de estudio académico, agrega.

Carlos Mazón y Guillaume Kientz, director de la Hispanic Society, en la presentación del centro expositivo dedicado a Sorolla en València. / Miguel Ángel Montesinos

Soluciones a una crisis financiera

La venta se enmarca en la crisis financiera de la HS, ubicada en el Alto Manhattan, lejos del centro turístico de la ciudad, y que reabrió a mitad de 2023, acuciada por una huelga de trabajadores, después de una renovación de unos 20 millones de dólares que la mantuvo cerrada un lustro

La HS es un museo y biblioteca de investigación para el estudio de las artes y cultura de España, Portugal, Iberoamérica y Filipinas, fundado 1904 por el magnate estadounidense Archer M. Huntington y famoso por albergar la mayor cantidad de Sorollas fuera de España.

La mayor parte de esos Sorollas no están a la vista a excepción de la 'Visión de España', la serie de grandes lienzos que retratan las tradiciones del país, una circunstancia lamentada a menudo por los visitantes de la HS, cuya dirección ha buscado solucionar en un reciente acuerdo institucional.

El Gobierno valenciano y la HS han firmado un acuerdo por el que el museo cederá unas 220 obras de Sorolla -sin la 'Visión de España'- para que se expongan en València, la ciudad del pintor, que también será su "sede europea", a razón de 1,15 millones de euros anuales.

El acuedo entre el gobierno valenciano y la Hispanic tiene una duración de cuatro años más cuatro prorrogables,pero ambas parts aspiran a que dure "un mínimo de 15 años", según el documento oficial publicado a principios de septiembre en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, lo que lanzará un balón de oxígeno a la institución neoyorquina.