La moda valenciana con vocación global se cita en el Clec

València se prepara para vivir una nueva edición del Clec Fashion Festival, el encuentro que fusiona moda, arte e innovación que se celebrará entre el viernes 24 y el sábado 25 de octubre en el Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències en un epicentro de creatividad emergente. Bajo el lema «Clec x Stop Global Warming», el festival dirigido por Miquel Suay reafirma su compromiso con el talento joven, la sostenibilidad y la proyección internacional del diseño hecho desde la Comunitat Valenciana.

«Queremos exportar moda y compromiso desde València al mundo, y no al revés», señaló Suay durante la presentación del evento, subrayando la vocación del Clec como plataforma para impulsar a los nuevos creadores sin necesidad de emigrar. “¿Me preguntan por los grandes nombres que vienen a desfilar? Ahí los tienen -refiriéndose a los jóvenes seleccionados-, sonarán en todas partes dentro de unos pocos años”, dijo Suay, en referencia a la decena de diseñadores y diseñadoras novel que presentarán sus propuestas sobre esta pasarela.

A su lado, la directora general de Emprendimiento, Ester Olivas, y la concejala de Innovación, Paula Llobet, manifestaron la “alineación total” de las administraciones valencianas con la filosofía del Clec, un proyecto que aúna emprendimiento, sostenibilidad y creatividad. “València fue capital verde europea en 2024 —recordó Llobet—, y el Clec forma parte de ese modelo de ciudad innovadora y resiliente que proyectamos al mundo”.

De la moda se aprende

El festival se estructura, como repite Suay, en tres momentos: "la moda aprendida, la experimentada y la celebrada". Así, las charlas, talleres y ponencias se celebrarán por la mañana para abordar la moda desde otras perspectivas como el arte, la ciencia o la tecnología.

En ellas destaca la presencia de la artista multidisciplinar Alexey Timbul, que hablará de 'The flood and the human imagination', un recorrido a través de las inundaciones y las afecciones que ha tenido sobre las civilizaciones a lo largo de la historia. Sobre esa base, explorará cómo pueden inspirar nuevas formas de reordenar y proteger el entorno urbano.

En cuanto al I+D+i aplicado a la moda, Noelia Beltrán, CEO de NOB166, explicará cómo han logrado desarrollar patentes pioneras en el sector como las microcápsulas perfumadas integradas en tejidos antimicrobianos desde su sede en Castelló.

Programación del Clec 2025. / L-EMV

Mientras, la publicista Laia Grassi presentará las posibilidades de la inteligencia artificial regenerativa aplicada a la creación de campañas de moda con escenarios virtuales y modelos avatar. Cerrará el programa de 'fashion talks' Sol Mayordomo, consultora de imagen que abordará el poder comunicativo de la ropa y los ilustradores Carmela y Joel Miñana, este último con un taller sobre ilustración en director durante los desfiles.

El broche final lo pondrá el británico Daniel Lismore, que es artista, foógrafo y activista LGTBI, considerado por Vogue UK "el hombre más excéntrico de Inglaterra", que ha colaborado con Vivienne Westwood o Steven Meisel.

La clave de experimentar

Por las tardes, el Hemisfèric acogerá los desfiles de diseñadores emergentes, amadrinados por firmas consagradas como Ágatha Ruiz de la Prada o Dolores Cortés. Entre las novedades de esta edición destaca la Clec Fashion Creative Battle, una competición de talento en la que diseñadores y raperos colaborarán en directo, enfrentando creatividad y ritmo, con votación del público mediante una aplicación con la que podrán decidir sus propuestas favoritas.

La presentación del CLEC con Paula Llobet, Miquel Suay y Ester Olivas. / L-EMV

Además, el certamen servirá de escaparate para los alumnos de distintas escuelas de moda de la Comunitat Valenciana y para los doce diseñadores seleccionados entre más de medio centenar de propuestas.

De noche, la moda del Clec dará paso a la música, con actuaciones de talentos también emergentes en la industria como Miss Blanche o Camen Lillo.

Tal como explican desde la organización, se ha contado con "recursos limitados" pero con gran inventiva para poder consolidar esta sexta edición de Clec como una "cita imprescindible para el diseño emergente y el pensamiento sostenible". Es un escaparate para la moda valenciana con vocación global, que reivindica las ideas, la innovación y el compromiso social desde el Mediterráneo.