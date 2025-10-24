Bombai canta a la fraternidad del pueblo con 'Llamas'

El grupo valenciano Bombai celebra su décimo aniversario con el lanzamiento de “Llamas”, un tema que llega este 17 de octubre a todas las plataformas digitales y YouTube como un nuevo comienzo para la banda. Tras una gira conmemorativa y un disco recopilatorio que incluía su éxito “Festival”, el trío formado por Javi, Ramón y Vicente vuelve con una canción pop de aire épico que reivindica la unión y la fraternidad como fuerzas capaces de transformar las tragedias en esperanza compartida.

Compuesta por el propio grupo, 'Llamas' enmarca su mensaje en València, su ciudad natal, evocando historias de amor, amistad y compañerismo que nacen en los momentos más difíciles y permanecen con el tiempo, como las canciones que llegan para quedarse. El videoclip, que verá la luz junto al lanzamiento, rinde homenaje a esas experiencias reales, dando el protagonismo a los vecinos y a la ciudad que vio crecer a Bombai tanto personal como musicalmente.