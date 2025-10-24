Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bombai canta a la fraternidad del pueblo con 'Llamas'

Celebran su décimo aniversario con una canción conmemorativa al movimiento solidario que se desencadenó tras la dana de octubre de 2024

Bombai presenta su nueva canción 'Llamas'

María Bas

València

El grupo valenciano Bombai celebra su décimo aniversario con el lanzamiento de “Llamas”, un tema que llega este 17 de octubre a todas las plataformas digitales y YouTube como un nuevo comienzo para la banda. Tras una gira conmemorativa y un disco recopilatorio que incluía su éxito “Festival”, el trío formado por Javi, Ramón y Vicente vuelve con una canción pop de aire épico que reivindica la unión y la fraternidad como fuerzas capaces de transformar las tragedias en esperanza compartida.

Compuesta por el propio grupo, 'Llamas' enmarca su mensaje en València, su ciudad natal, evocando historias de amor, amistad y compañerismo que nacen en los momentos más difíciles y permanecen con el tiempo, como las canciones que llegan para quedarse. El videoclip, que verá la luz junto al lanzamiento, rinde homenaje a esas experiencias reales, dando el protagonismo a los vecinos y a la ciudad que vio crecer a Bombai tanto personal como musicalmente.

