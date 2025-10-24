Bombai canta a la fraternidad del pueblo con 'Llamas'
Celebran su décimo aniversario con una canción conmemorativa al movimiento solidario que se desencadenó tras la dana de octubre de 2024
El grupo valenciano Bombai celebra su décimo aniversario con el lanzamiento de “Llamas”, un tema que llega este 17 de octubre a todas las plataformas digitales y YouTube como un nuevo comienzo para la banda. Tras una gira conmemorativa y un disco recopilatorio que incluía su éxito “Festival”, el trío formado por Javi, Ramón y Vicente vuelve con una canción pop de aire épico que reivindica la unión y la fraternidad como fuerzas capaces de transformar las tragedias en esperanza compartida.
Compuesta por el propio grupo, 'Llamas' enmarca su mensaje en València, su ciudad natal, evocando historias de amor, amistad y compañerismo que nacen en los momentos más difíciles y permanecen con el tiempo, como las canciones que llegan para quedarse. El videoclip, que verá la luz junto al lanzamiento, rinde homenaje a esas experiencias reales, dando el protagonismo a los vecinos y a la ciudad que vio crecer a Bombai tanto personal como musicalmente.
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Argüeso, exsecretario autonómico, se revuelve contra la Generalitat y el director general de Medio Natural por 'no tener diligencia' el día de la dana
- Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia
- De antigua nave abandonada a boutique gastronómica en Torrent
- Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia
- Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
- El cantante de Zoo regresa para denunciar la gestión de la dana
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna