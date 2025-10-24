El Clec inicia un fin de semana dedicado a la moda

La sexta edición del Clec Fashion Festival ha comenzado este viernes con la vista puesta en el aprendizaje, la inspiración y el diálogo entre disciplinas. La inauguración oficial se ha producido en la tarde del viernes con la apertura de la pasarela y la performance de CSDV Nacho Duato. Así, le ha sucedido el desfile colectivo sostenible, de diversos diseñadores y diseñadoras que han llenado de color y texturas el interior de l'Hemisferic.

A las 17:30 es el turno de los emergentes, donde participan Juan Martínez, Abraham Sebastián, Nonorozco, Maikarfi, Juan Ferández y María Gandia. Después llegará el turno de la apuesta de Andreslacarcel, seguido por Álvaro Machero, Isabelysmyname, Ge de Rosa y Carmen Lillo. A las 21:30 se producirá uno de los momentos más esperados con la batalla creativa entre música y diseño, a lo que le seguirá una sesión de música con The Basement.

Una nueva forma de acercarse a la moda

La jornada matutina ha estado protagonizada por el Elevator Pitch Morning, dentro del apartado Clec Talks, un espacio concebido para que los futuros diseñadores se acerquen al mundo de la moda desde una perspectiva formativa y multidisciplinar. La consultora digital y comunicadora Susana Lluna ejerció de anfitriona y presentó a los tres ponentes invitados —Carmela, Alexey Timbul y Noelia Beltrán—, tres perfiles muy distintos pero con un objetivo común: inspirar a los jóvenes creadores y mostrar cómo la moda puede conectar con el arte, la emoción y la ciencia.

La primera intervención corrió a cargo de Carmela, nombre artístico de la joven ilustradora Carmen Ortega, originaria de Palencia y formada en Diseño de Moda en València. A sus pocos años de trayectoria, ha conseguido colaborar con firmas de prestigio como Elle o Jo Malone, gracias a un estilo fresco y expresivo que combina la moda con la ilustración artística. Durante su charla, explicó cómo ha logrado abrirse camino en un sector competitivo: “un poco por suerte, otro tanto por insistencia y mucho por saber venderse”, reconoció entre risas. Tras abandonar la docencia, Carmela se dedica por completo a la ilustración de moda, especialmente en su modalidad más efímera y directa: el dibujo en vivo. Su mensaje fue claro para los asistentes: creer en uno mismo, comunicar con autenticidad y disfrutar del proceso creativo. Su próximo sueño, confesó, es ilustrar la carta de un restaurante.

El artista multidisciplinar y profesor internacional Alexey Timbul ofreció una de las charlas más emotivas de la mañana con The Flood and the Human Imagination, una reflexión sobre la relación entre las inundaciones y la creatividad humana. Inspirado por los efectos devastadores de la DANA que afectó a València en octubre del pasado año, Timbul trazó un recorrido histórico y cultural sobre cómo las civilizaciones han convivido con el agua: desde el Egipto del Nilo hasta los Países Bajos, pasando por los mitos universales del diluvio. A través del arte y la moda, mostró cómo la humanidad ha convertido la adversidad en fuente de inspiración, citando colecciones que evocan el deseo de sobrevivir o desfiles como el de Balenciaga sobre una pasarela acuática. “Los valencianos saben resurgir de las tragedias causadas por el agua”, afirmó, subrayando que la creatividad —en forma de moda, arte, fallas o música— es una de las respuestas más poderosas ante la adversidad.

Las charlas del viernes por la mañana del festival Clec. / L-EMV

La última intervención fue la de Noelia Beltrán, CEO de la empresa castellonense NOB166, una firma pionera en el desarrollo de soluciones antimicrobianas sostenibles para textiles mediante nanotecnología. Beltrán, procedente del ámbito de la lavandería industrial y la ingeniería química, explicó cómo su inquietud por mejorar los procesos la llevó al terreno de la investigación y la innovación, hasta conseguir siete patentes en el ámbito de los materiales técnicos. Su tecnología permite dotar al tejido de propiedades antimicrobianas desde su origen y durante toda su vida útil, manteniéndolas incluso tras el reciclaje. Esta innovación, clave durante la pandemia, se aplica ya en hospitales como el de Denver (EE. UU.) y el Hospital La Fe de València. En su intervención, animó a los estudiantes a pensar en nuevas aplicaciones de la ciencia en la moda: “No está todo inventado”, recordó, insistiendo en la importancia de la curiosidad y la colaboración entre disciplinas.

Con estas tres ponencias —que unieron arte, emoción, sostenibilidad y tecnología— el Clec Fashion Festival dio el pistoletazo de salida a su sexta edición, consolidándose como una cita de referencia en València que no solo celebra la moda, sino también su capacidad de transformar, inspirar y reinventar el futuro.