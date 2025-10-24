El Espai d'Art Contemporani da el salto a la experimentación de la mano del colectivo Cisma: el arte se encuentra con la tecnología

El arte más experimental y dinámico se ha colado en uno de los centros más reputados de arte contemporáneo de la provincia de València. El Espai d'Art Contemporani de Riba-roja de Túria (E CA) acoge, desde este viernes y hasta el próximo enero, las propuestas transgresoras de Cisma Art, el colectivo artístico de Innovación, Sinapsis y Mediación de las Artes. De su mano, el E CA se convierte en un laboratorio donde combinar, mezclar y jugar con elementos y disciplinas, desde la música hasta la expresión plástica, tecnológica o audiovisual.

El proyecto se ha llamado Int3rmit3ncias (Intermitencias) y la organización lo describe como un "acontecimiento de experiencias híbridas" que reune a artistas de trayectoria internacional y emergente en un mismo enclave. Allí se va a hacer alquimia con todas las vertientes del arte, articulando el arte sonoro, las instalaciones, la performance audiovisual, pedagogía expandida y el pensamiento crítico con un único objetivo: ensanchar los límites de la creación y la inspiración.

De hecho, durante la inauguración ya se ha mostrado parte de la filosofía que tomará el Castell de Riba-roja hasta el 11 de enero. Una experiencia sensorial ha recorrido las históricas paredes de este espacio centenario para acoger tres propuestas que sientan las bases de lo que podrá verse en los próximos meses. El artista sonoro y luthier Dr. Truna (Andrés Blasco Ramos), ha presentado Trío Truna (TX³), una performance audiovisual en directo que ha combinado esculturas sonoras, proyecciones de clones y video. Mientras, en el patio del Castell ha sido el músico y compositor Adrián Camañez, conocido artísticamente como Revendless, quien ha protagonizado un directo de música electrónica experimental, improvisación y performance de la mano de la gestora cultural María Gras.

El artista valenciano ha querido intervenir en el espacio arquitectónico con un ritual sonoro, donde las efímeras notas han emocionado a los asistentes en una experiencia colectiva que englobaba la historia propia del recinto con la apuesta transgresora de Camáñez cuando coge un instrumento.

La comunidad de Cisma Art está especializada en trabajar con el arte desde un prisma transdisciplinar, desde la creatividad y la colaboración permanente entre sus miembros para dar cabida a diferentes formas de arte que convergen y se transforman a través de la sinergia y la innovación. Sus proyectos nunca son estancos sino que se someten a la creación compartida y a la puesta en común de todos los integrantes.

La propuesta innovadora y revolucionaria de concebir el arte de esta manera resulta especialmente atractiva llevada a un espacio institucional como es el E CA, que se abre a disciplinas más dinámicas y experimentales frente a un tipo de arte más estático y puramente expositivo.

Así, hasta el 11 de enero, las históricas paredes del E CA acogerán trabajos analógicos y digitales, unirá rituales con experimentos, lo lúdico con los tecnológico y se propondrá al público nuevas formas de percepción y diálogo con la realidad.

Los artistas invitados

En Int3rmit3ncias, el objetivo es explorar el cruce entre arte, tecnología y experiencia sensorial. Así, el colectivo TarsLab, afincado en Riba-roja, presenta 'El tiempo dentro', una instalación inmersiva donde luz, sonido y tiempo se funden en el reflejo cambiante del agua. Teresa Tomás combina poesía, tipografía animada y geometría digital en 'Sistema de Animaciones: TIPOS DIFERENTES', un proyecto donde la inteligencia artificial y la realidad virtual amplían los límites de la poesía visual. Por su parte, el dúo Bosch & Simons, reconocido con el prestigioso Golden Nica del Prix Ars Electronica, llega con 'Último Esfuerzo Rural II (versión ampliada)', una sinfonía mecánica creada a partir de toneles y cilindros neumáticos que dialogan con el espacio expositivo.

El artista sonoro y biólogo Rubén García Villaplana transforma el E CA en un laboratorio de escucha donde ciencia y arte se entrelazan, mientras que la educadora Silvana Andrés inaugura un área pedagógica pionera que conecta infancia, arte contemporáneo y tecnologías inmersivas. La artista Ari Barrera presenta 'Radiointer.net', un archivo sonoro expandido y plataforma de experimentación colectiva, y M3T4-ANG3L introduce 'Fighting Angels', una exploración ritual del tránsito entre sueño y vigilia mediante datos corrompidos y paisajes sonoros fragmentados.

Renovación del consejo del E CA

Además, esta programación artística llega en un momento de renovación de la institución, que ha ubicado en su consejo a nuevos miembros destacados por sus roles académicos y artísticos, aprobados en el pleno del consistorio el 7 de julio. Así, el consejo está formado por la historiadora de arte y vicerrectora de Cultura y Deportes de la UV, Ester Alba Pagán, la reconocida artista y vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV, Salomé Cuesta Valera, el escritor y gestor cultural, Manolo Gil Desco y la directora de la reputada galería que lleva su nombre, Ana Serratosa Luján. Está presisido por el alcalde, Robert Raga, mientras que como secretario se mantiene el director del Conservatorio de Música, Juan José Campos.

Raga ha apuntado en su intervención que el compromiso del ayuntamiento es "permanente" para seguir impulsando y desarrollando iniciativas culturales "que reafirmen el papel del espacio como un lugar de experimentación y pensamiento compartido, expandiendo los límites entre el arte, la ciencia, la tecnología y la comunidad".