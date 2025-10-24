La Mostra de València abre su Sección Oficial con 'Broken vein', una actualización de la tragedia griega

La Mostra de València – Cinema del Mediterrani, organizada por el Palau de la Música, ha inaugurado hoy la Sección Oficial de su 40ª edición en los cines Babel con la proyección de ‘Broken Vein’, de Yannis Economides. El autor de títulos como ‘Stratos’ o ‘Ballad for a Pierced Heart’ sigue esta vez a un hombre de negocios que, para evitar perder su casa a manos de un prestamista usurero, elabora un plan aparentemente perfecto cuyo desarrollo acabará desencadenando una tragedia familiar. Es decir, convierte en protagonista al que en la mayor parte de los relatos es el antagonista o el villano.

“El cine griego siempre ha explorado la incomodidad moral y la culpa. En esta cinta intento actualizar los conceptos de la tragedia clásica como la arrogancia, el crimen o la fatalidad y situarlos en el contexto de los héroes modernos, esos que creen poder controlar su propio destino”, explica Economides. Su obra, fiel al espíritu del nuevo cine heleno, combina tensión emocional, crudeza y una mirada lúcida sobre la corrupción moral de la sociedad contemporánea.

Los productores de ‘Broken Vein’, Dafni Aikaterini Tsaousi y Panos Papahadzis, han destacado esta mañana en rueda de prensa, que, “efectivamente, el protagonista es una víctima de esa arrogancia desmedida, que le hace creerse que está por encima de los dioses. Todo esto nos puede recordar a ‘La odisea’, Aquiles o Ícaro. Vemos que el personaje acaba siendo castigado y el resultado es inevitable. El castigo es un recordatorio de la mortalidad humana. Como público nos hace sentir el miedo y todo esto lleva a la catarsis. Desde la Grecia Antigua nos querían recordar la importancia de la humildad”.

Otro de los temas fundamentales del filme es la familia, “que domina toda la cultura griega y mediterránea, mientras en otras culturas lo más importantes es el viaje”, según sus productores. “Es el patriarcado lo que acaba dictando las reglas de lo que se hace en el hogar. Nuestro objetivo es mostrar las fallas que hay en él”. También supone un análisis social de su país de origen: “Se habla de la gran problemática que existe en Grecia: una burguesía que hizo un montón de dinero y lo perdieron. Ahora vemos cómo sufren de un excesivo orgullo”.

La programación del sábado

Con esta propuesta, Mostra de València inaugura oficialmente la competición por la Palmera de Oro y reafirma su compromiso con un cine mediterráneo diverso, valiente y comprometido con la realidad social.

Hoy también se presenta en la Sección Oficial la francesa "A second life" de Laurent Slama. El filme transcurre el 26 de julio de 2024 — el día de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos en París- cuando Elisabeth intenta mantenerse a flote entre la depresión y la presión de gestionar alquileres temporales en una París caótica. La llegada de Elijah, un californiano radiante y despreocupado, trastoca su frágil equilibrio.

La jornada para la Sección Oficial se cierra con la también francesa "Pieces of a foreign life". Su protagonista, Selma, huye de la Siria devastada por la guerra, dejando atrás a su hijo de 8 años, Rami, y a su esposo, Iyad, que desapareció en las cárceles del régimen. Tras un peligroso viaje, llega a Burdeos y acepta una serie de trabajos no declarados para sobrevivir. Pero su verdadera lucha comienza al enfrentarse al proceso de asilo y al intento de reunirse con su hijo.

El sábado la Sección Oficial se estrena con "Mariscal, la alegría de vivir", un documental que recorre los más de 70 años del diseñador valenciano marcados por la España en blanco y negro; el paso de la dictadura a la democracia; el nacimiento del cómic underground; el boom del diseño; los milagrosos años 90; la revolución digital; la crisis económica; y la pandemia mundial.

En la tunecina "Prometido el cielo", Marie, pastora costamarfileña y antigua periodista, vive en Túnez desde hace diez años. Su casa se convierte en refugio para Naney, una joven madre que busca un futuro mejor, y Jolie, una estudiante de gran carácter que carga con las esperanzas de su familia. La portuguesa "Primeira pessoa do plural" cuenta la escapada tropical de una pareja para celebrar su 20º aniversario que da un giro inquietante cuando los efectos secundarios de una vacuna provocan síntomas extraños. Y desde Turquía, "Cinema Jazireh" refleja el Afganistán bajo el brutal régimen talibán donde, tras sobrevivir a la masacre de su familia, Leila sólo tiene un objetivo en la vida: encontrar a su hijo Omid. Pero en un país donde ser mujer significa ser menos que nada, sus posibilidades son desesperadamente escasas, por lo que elige una solución extrema y peligrosa.