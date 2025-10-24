Nuevo concierto de Aitana en el Roig Arena

El "Cuarto Azul World Tour" hará una segunda parada en Roig Arena. Tras agotar las entradas del primer concierto programado para el 22 de mayo de 2026, Aitana ha anunciado que también se subirá al escenario del recinto valenciano el 21 de mayo. Valencia contará, por tanto, con dos fechas para la gira mundial que llevará a la artista catalana por todo el mundo.

La cantante acumula cientos de seguidores que la han acompañado desde su irrupción en la industria musical hace ya ocho años. Con cuatro álbums de estudio, Aitana ya es una de las artistas más consolidadas del panorama musical español, con un crecimiento y una evolución que, en los últimos años, ha sido imparable. Con este segundo concierto en Roig Arena, sus seguidores tienen una nueva oportunidad de disfrutar de su música en directo.

Las entradas para el nuevo concierto de Aitana, programado para el 21 de mayo de 2026, salen a la venta el próximo 28 de octubre a las 13h en la web www.roigarena.com