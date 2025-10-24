Sol Carnicero, Palmera de Honor de la Mostra: "Trabajar con Berlanga era extenuante y muy divertido"

Sol Carnicero (Burgos, 1950) fue la primera mujer en España directora de producción con la película ‘Vámonos, Bárbara’ (1977), de Cecilia Bartolomé. Impulsora y socia fundadora de la Academia de Cine, ganó el Premio Goya a la mejor dirección de producción en 1988 por ‘Cara de acelga’ de José Sacristán. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con algunos de los más grandes del cine y la televisión de España: Chicho Ibáñez Serrador, Luis García Berlanga, Pilar Miró, Vicente Aranda, Josefina Molina o Jaime Chávarri. Este jueves ha recibido la Palmera de Honor de la Mostra de València.

Antes de nada, enhorabuena por la Palmera de Honor. ¿Qué supone un premio así?

Los premios nunca me han interesado porque cuando yo tenía el trabajo del que me siento más satisfecha y más prolongado no había tantos. Los premios me los están dando últimamente porque me he hecho mayor y es un reconocimiento que al principio se recibe como un 'échate fuera'. El anterior a este que me han dado fue el Ricardo Franco en Málaga, que precisamente por ser un premio a la profesión me gustó mucho, porque mi profesión está poco reconocida. Esta Palmera me gusta sobre todo porque es València y yo amo esta ciudad.

La directora de producción posa en el Palau de la Música de València. / Fernando Bustamante

Una película es como un iceberg. En la superficie, lo que se ve, están actores y director, sobre todo. Y debajo del agua, en la base, un enorme equipo, entre ellos la dirección de producción. Como dice, poco reconocido.

Sí, porque ser directora de producción en cada momento significa una cosa y hasta en cada productora. Cuando yo empecé a trabajar, el director de producción era el absoluto responsable de hacer todo lo que querían el productor -que solía ser uno nada más y que se jugaba verdaderamente su patrimonio, porque no había tantas ayudas- y la persona elegida para dirigir la película. El director de producción tenía que poner de acuerdo esas dos voluntades haciendo que fuera posible lo que querían o desengañándoles de que no era posible hacer y tratando de reconducir por otro camino. Eso era muy bonito. Yo eso he tenido la suerte de poderlo hacer durante bastantes años. Hoy en día eso no se hace así. Hoy se trabaja de otra manera, no digo mejor ni peor, pero hay muchísimos más intereses, más personas. Creo que hoy no lo sabría hacer y las personas que tuvieran que contar conmigo no estarían contentas, porque seguramente me enfrentaría a ellos.

Un fotograma de 'La escopeta nacional' (1978), de Luis García Berlanga, en la que trabajó Sol Carnicero. / L-EMV

¿Cómo ha evolucionado entonces la profesión?

Diría que por motivos de mercado. Ahora son empresas grandes, internacionales, plataformas, y eso supone otros criterios y conceptos. Los contenidos son distintos porque no se permite hacer contenidos personales o contenidos locales. Tienen que ser unos contenidos mucho más globales. Pero eso está bien también porque supone que hay más trabajo, pero...

... Menos personal, menos artesanal.

Por supuesto, menos personal y menos artesanal, como un trabajo de máquinas. Se trabaja de otra manera.

"Nunca había pretendido ser ni directora de producción"

Fue la primera mujer directora de producción. ¿Cómo fue trabajar en un mundo que era de hombres?

No sentí nada especial. Yo hacía lo que creía que tenía que hacer, lo que me gustaba. Cuando trabajé con Chicho Ibañez Serrador en televisión había hecho de todo. Había sido secretaria, ayudante de dirección, 'script'... Todo me gustaba y cada vez que me encargaban algo lo hacía lo mejor posible. Nunca había pretendido ser ni directora de producción ni hacer producción. Yo quería hacer dirección, pero no para dirigir, sino para ser ayudante de dirección. Es un puesto que siempre me ha fascinado y que me parece que es uno de los dos trabajos, junto al director de producción, más importantes en una película, quitando, evidentemente, el productor y el director, que son los que hacen la película. A partir de ahí, esos dos puestos son fundamentales.

Entonces, ¿lo suyo era ser ayudante de dirección?

Yo quería ser ayudante de dirección, pero Chicho no me dejaba porque pensaba que me iba a ir si me dejaba crecer demasiado. Cuando llegamos a Televisión Española, en el año de la apertura, me nombraron jefa del gabinete de programas. Pero cuando Chicho se marchó me despedí de Televisión Española pudiendo haberme quedado. Entonces empecé a trabajar en cine. Lola Salvador me puso en contacto con el productor Alfredo Matas y ahí empecé de auxiliar en películas con Luis Buñuel, con Jaime de Armiñán y ahí vieron que hacía bien la producción.

¿Encontró alguna dificultad por ser mujer?

Ninguna. Ahora hay un alto porcentaje de mujeres en la dirección de producción, así que a lo mejor lo hicimos bien las primeras que hicimos esto.

¿Cómo ve actualmente la profesión?

La veo bien, activa y viva, pero con poca alma, por eso que decíamos de la masificación y la industrialización.

¿Cuánto tienen que ver en eso las plataformas?

Un 99,9 %. Yo con eso no conecto, me gustaba más lo que hacíamos nosotros.

'Gary Cooper que estás en los cielos' (1980) de Pilar Miró. / L-EMV

Ha trabajado con algunos de los más grandes, ¿a quién recuerda con especial cariño?

A todos. He trabajado con los mejores y todos, para bien y para mal, tienen cosas espectaculares. Con Buñuel estuve un par de veces cuando se hacían las lecturas de guion ya era fascinante. Luego he trabajado más y me he sentido muy a gusto con Pilar Miró, Josefina Molina y Cecilia Bartolomé, que fueron las primeras mujeres con las que yo trabajé. Y con los directores que me he sentido más a gusto han sido con Luis García Berlanga y Jaime Chávarri.

"Berlanga era un cachondo, divertido, mentiroso, fallero y estupendo"

¿Cómo era trabajar con Berlanga?

Me encantaba trabajar con él. Era extenuante, pero muy divertido. Eso era lo bueno de trabajar con él, que te explotaba al máximo, pero de manera que tú siempre estabas contento y feliz. He compartido la vida con él, con su familia; he vivido en el Hotel Londres, que era del hermano de Luis, durante más de 35 fallas...

¿Y cómo era fuera del set de rodaje?

Igual. Era un cachondo, divertido, mentiroso, fallero y valenciano y estupendo. Todo su cine son cosas suyas, que le habían pasado, pero con algo de exageración y ficción. Pero era su mundo.

¿Cómo le entró el gusanillo del cine?

Yo veía mucho cine. Vivía en la calle Atocha, en Madrid, al lado del Cine Doré, donde hoy está La Filmoteca. Entonces había muy pocas distracciones. Y en verano, sobre todo, me pasaba el día en el Doré, que había sesión doble, y con tres pesetas, que costaba la entrada entonces, me pasaba las tardes. Un día, tendría yo 16 años, unos amigos que eran cámaras de televisión en un guateque me dijeron si quería hacer unas pruebas para secretaria en televisión. Dije que sí y ahí empecé.

"Me gusta el cine que cuenta historias y ahora veo poco cine así. Tengo fascinación por los guionistas y me parece que hoy no les dejan trabajar" Sol Carnicero — Directora de producción

¿Quién le dio el mejor consejo?

No recuerdo que nadie me haya dado consejos, sí recuerdo que la gente me apoyaba y me aproveché de eso.

¿Y qué consejos daría usted al que está empezando?

Que haga lo que crea que debe hacer, que diga 'no' cuando crea que no debe hacerlo, que no tenga miedo, que no tenga pereza y que trabaje mucho.

¿Qué cine le gusta ver?

Me gusta el cine que cuenta historias y ahora veo poco cine así. Tengo fascinación por los guionistas y me parece que hoy no les dejan trabajar. Hay películas sin guion. Si la historia es mala o está mal contada, no me interesa.