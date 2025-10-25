Cambio de hora: Esta noche vuelve el horario de invierno con el debate sobre la mesa

El debate sobre las bondades o no de cambiar de hora dos veces al año vuelve a estar sobre la mesa. Parece que hay consenso en que toda Europa está cansada de mover el reloj, pero menos quorum hay sobre qué horario adoptar definitivamente: si el de verano o el de invierno.

Con el asunto aún por discutir, una cosa está clara: esta noche los relojes se retrasarán una hora. A las tres de la mañana serán las dos. La buena noticia es que hay una hora más para descansar. Volvemos al horario de invierno que, como es habitual, se produce cada último fin de semana de octubre.

Aunque el cambio busca optimizar la luz solar, sigue generando opiniones divididas entre quienes disfrutan de las mañanas más luminosas y quienes lamentan las tardes más cortas. El efecto más inmediato del cambio de hora es que amanecerá y anochecerá mucho antes, por lo que habrá menos tiempo de luz solar por las tardes.

Una de las justificaciones para estos ajustes horarios es el ahorro energético. Sin embargo, no existe ningún estudio que demuestre un ahorro importante para defender este cambio de hora dos veces al año. Además, el horario de invierno significa que oscurece una hora antes para las familias, por lo que encienden las luces antes. En todo caso, la luz natural que se ahorra por la mañana se gasta por la tarde. Para los negocios, el ahorro tampoco queda claro, porque abren alrededor de las nueve, lo que significa que no se benefician de esa luz adicional de la mañana.

A las tres serán las dos. / Ricardo Rubio

Según los expertos a favor del cambio horario, supone un ahorro energético y económico. Desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se aprovechan más las horas de sol, por lo que no se consume energía eléctrica.

El cálculo que han hecho desde IDAE es de unos 6 euros al año. Visto así, puede parecerte una cantidad ínfima, y ellos lo saben, pero si se multiplican estos 6 euros por los casi 20 millones de hogares en España, el ahorro asciende a casi 120 millones de euros en nuestro país.

¿Qué efectos tiene el cambio en la salud?

A título individual, el cambio al horario de invierno puede provocar desadaptación y síntomas similares a los que provoca el 'jet lag': fatiga y cansancio general, somnolencia durante el día, dificultad para conciliar el sueño por la noche, irritabilidad, falta de concentración y disminución del rendimiento físico e intelectual. También se puede sentir hambre a horas intempestivas o todo lo contrario: falta de apetito o sensación de plenitud tras la comida.

"Tenemos un reloj central que durante cientos de millones de años se ha adaptado al medio ambiente, y es verdad que dormimos de forma diferente en invierno que en verano, pero esa adaptación es una adaptación lenta y progresiva, en función de la luz y la temperatura. Y ese cambio brusco hace que ese reloj central y sus 30 billones de relojes que responden a su acción se descoordinen, y esa descoordinación tiene como consecuencia un problema de salud", explica el coordinador del Grupo de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, Gonzalo Pin.

Uno de los principales efectos negativos del cambio horarios es sobre el sueño y descanso, según los expertos. / Levante-EMV

Por su parte, la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe), tradicionalmente a favor de la supresión del cambio de hora estacional, y físicos expertos en la materia --que se han manifestado siempre contrarios a que se ponga fin a esta práctica-- han coincidido en pedir "cautela" ante el fin del cambio horario: "Se necesita consenso", han recalcado.

En todo caso, los humanos no son los únicos que sufren el cambio de hora. Se investigan también los problemas que pueden afectar a los animales, sobre todo los de granja. El cambio horario altera las horas de alimentación por ejemplo en los cerdos, provocándoles ansiedad. También modifica las horas de ordeñar a las vacas (se les extrae la leche cada 12 horas), lo que provoca pérdidas en el total de litros obtenidos al final del día.

¿Hasta cuándo se cambiarán los relojes?

La Comisión Europea se había fijado en principio el objetivo de poner fin a los cambios en 2019, pero el plan era demasiado ambicioso y el Parlamento Europeo propuso después que el último año con cambio de hora fuera el 2021, sin embargo, tampoco ha sido así. La voluntad de los eurodiputados era que los países que se quedasen con el horario de verano hicieran el último cambio en marzo, y los que optasen por el de invierno, en octubre.

Pero, ¿con qué hora se quedará España? El comité de expertos nombrado por el Gobierno para decidir si España se queda con el horario de invierno o con el de verano no se puso de acuerdo sobre qué era lo mejor y aunque se abrió un periodo de reflexión para tomar una decisión, ahora mismo está todo en el aire a la espera de que Europa retome el tema.

El primer cambio de hora en España se produjo en 1918, aunque ni entre los años 1920 y 1925 ni entre 1930 y 1936 se produjo ningún cambio de hora. El Gobierno de Franco retomó en 1940 esta medida para que España tuviera el mismo horario que la Alemania nazi y los países de Europa Central. El horario de verano resucitó en España y en el resto de Europa en los años 70 por la crisis del petróleo, cuando algunos países decidieron adoptar esta medida para aprovechar mejor la luz natural del sol y consumir menos electricidad (España introdujo el cambio horario en 1974). En 1980, la Comunidad Económica Europea -de la que España aún no formaba parte- publicó la primera directiva para poner orden sobre el tema en los diferentes países.