El Festival Clec 2025 cierra con un grito de moda y compromiso activista

La sexta edición del Clec Fashion Festival ha acabado con una jornada que unió las dos vocaciones del festival, ser una plataforma para los "grandes nombres de la moda" del futuro y el compromiso activista con la lucha contra el cambio climático. En esta jornada los diseñadores jóvenes contaron con el respaldo, ya habitual, de las consagradas Dolores Cortés y Agatha Ruiz de la Prada y se organizó una nueva Fashion Creative Battle con raperos y diseñadores.

Desde la convicción de que otra moda es posible, más sostenible, ética y responsable, el Clec ha ido dedicando varias ediciones a los distintos elementos de la naturaleza para concienciar contra el cambio climático. Este año el claim ha sido ClecXStopGlobalWarming y la siguiente edición, en la que el equipo directivo ya se ha puesto a trabajar, girará en torno al aire.

Dolores Cortés llenó l'Hemisfèric de trajes de baño de estilo étnico. Con inspiración africana, su colección de baño, un clásico en el Clec, cuida mucho los detalles artesanales y los estampados y no escatima en abalorios. La firma de Vila-real abrió la última jornada del Clec y otra veterana e incondicional del certamen, Agatha Ruiz de la Prada, se encargó del cierre -aunque la creadora delegó presencia en su hijo Tristán- en un gesto de respaldo a los diseñadores emergentes.

La colección de Agatha Ruiz de la Prada, como es habitual, es muy colorida y conserva sus icónicos motivos de flores y corazones. con la novedad de los tote bags con imágenes de la propia diseñadora firmadas por el fotógrafo Kiko Alcázar.

Emergentes, desfiles y nuevo duelo creativo

Entre una y otra, se brindó oportunidad para que los más jóvenes, todavía en las escuelas de moda, cuenten con un escaparate de excepción para sus trabajos en un desfile del Colectivo Emergentes y otro de Emergentes Free.

Premios

La sexta edición del festival reconoció con los Clec Superstar Awards a Dolores Cortés -SuperStar Fashion-, Daniel Lismore ha ganado el Clec Superstar Art y Laia Grassi se ha hecho con el Clec Superstar Comunicación. La empresa de zapatillas Timpers, en la que trabajan personas con discapacidad, fue reconocida con el Clec Superstar Emprendimiento y el prestigioso editor de moda Tony Glenville fue el encargado de premiar al mejor diseñador emergente.