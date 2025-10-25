Octubre con estilo

Que este mes de octubre lo voy a cerrar con broche de oro es algo que les voy advirtiendo ya a ustedes, porque menudo final de mes estoy teniendo. Todo ha empezado con lo que más me puede gustar en el mundo, un buen embutido. Me invitaron a ir al Hotel SH Valencia Palace donde la conocida distribuidora valenciana Diniba, con el apoyo de ibéricos Castro y González, me invitó a la celebración de su 40+1 aniversario (y lo dicen así porque el año pasado que fue el 40 aniversario, ocurrió la dana y no pudieron celebrarlo), con un showroom de productos espectaculares.

No les miento si les digo que aún me estoy relamiendo con los torreznos, las anchoas, el jamón de Guijuelo, los higos bañados en chocolate… Sí, el mío es a veces un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Lo que más me impactó fue conocer a Enrique Ballesteros, dueño de la empresa y homenajeado, un hombre de los pies a la cabeza, con una historia de esas dignas de un libro, y que en Estados Unidos sería venerado como empresario hecho a sí mismo y triunfador.

Empezó como camarero con 14 años y, sin estudios, acabó montando una empresa pionera e innovadora. Nada como el esfuerzo y el trabajo duro. Mil gracias a David Fernández Prada por hacer de mi particular Virgilio, y presentarme a gente tan interesante como Miguel González, quien por cierto lleva 40 años colaborando con Enrique, y habla de él maravillas.

También por allí estaban Sergio Gil, Marcial Ródenas, Miguel Angel Aparisi, Jorge Andrés, Roberto Díaz, Javier Sánchez, Aurelio Gonzalez, José Carlos Vicente, Boro Ferrer (con unas espectaculares anchoas ahumadas de Nardín), Iván Sanfeliz y Carlos Seguí. Por cierto, es una de las pocas ocasiones de mi vida donde he estado en un lugar, y casi todos eran de mi altura o más, algo realmente asombroso (mido 1,80 metros, así que no me suele pasar)

Arancha Martínez, Verónica López, Rafa Higón, Carmen Martínez y su hija Daniela Aguilar. / GF

Continuamos con una noche fantástica de la mano de Rafa Pérez Higón, que para mí siempre será Rafa Armani (discúlpame, Rafa, es lo que tiene conocerte desde hace tantos años) que no puede ser más guapo, más encantador, ni más amable (y también elegante, que menudo traje llevaba).

Nos vimos en la inauguración de su restaurante Barravas, un espacio nuevo en el Carmen que ha ocupado el espacio que dejó el Bodegó de la Sarieta y que con su coctelería La Marxa mantiene vivo el espíritu de Olga Poliakoff.

El espacio no pudo parecerme más bonito, con ese verde carruaje en las paredes, y una decoración sencilla pero sofisticada. Además, tiene un reservado al fondo, ideal para montar un cumpleaños y comer bien y pasarlo bien (ahí lo dejo).

Nada más llegar, me llevé una alegría enorme al reencontrarme con Mónica Duart, con la que precisamente mi madre, Laura Fitera, y yo hemos quedado para comer en Barravas en cuanto vuelva de su próximo viaje a Punta Cana. Me encantaron las medias de encaje negro (y el estilismo en general, con esa americana de raya diplomática) de Verónica López, que iba junto a Pachi Viñoles, mujer del expresidente del valencia CF Amadeo Salvo (espectacular su boda en Ibiza el año pasado, por cierto).

Hablando con Carmen Martínez y su hija Daniela Aguilar, me estuvieron contando el fabuloso proyecto que están llevando adelante con su firma de bolsos Sainz Trapaga, que ojo porque detrás está la mano de gente muy conocida. Que ganas tengo ya de ver y tocar lo que hacen.

También estuvieron por allí Sara Guazo, Iñaki Orozco, Bego Camps, Bego Lluch, Candela Almenar, Javier García -Villena, Verónica López, Clara Payá, Carmen Ferrando, Martín Forés, Álvaro Trénor, María García de la Riva, José Cañizares, Maca Peyró, Guille Soria, Bea Pechuán, Caco Gómez-Lechón, Miguel Cinteros y ya más jóvenes como Elena Ravello y Carlos Pascual o Álex Guinot.

Continuando con una semana muy completa, confieso que estoy totalmente enamorada de un traje chaqueta gris con raya diplomática blanca que he visto en Blackcape, la preciosa tienda de Isabel Cosme a la que fui el miércoles, y que no sólo es de ropa para hombre (en su mayoría) sino que también tiene una sección de sastrería de mujer que me tiene loca. Para mi una americana bien cortada es casi insuperable.

Junto con Isabel, Javier Monedero y Rosa Sanchis eran los anfitriones esa noche en la tienda, ya que han montado un espacio fabuloso que se llama Chandon Garden, que pueden imaginar ustedes de qué va el tema. Así que regados por unos maravillosos cócteles de Moët Chandon, tuve el placer de conocer a dos jugadores del Valencia CF, Pepelu y Jesús Vázquez, que eran ambos muy altos y muy amables (no sé por qué una se imagina que los futbolistas van a ser más bajitos, será porque en mi cabeza tengo a Maradona).

Paseando por allí estaban Pilar Pau (que ropa tan bonita tiene ahora en su tienda), junto con Mayte Ferrer y José Cosme, que es uno de los hombres más elegantes de València. Tamién estuve hablando un rato con el registrador Juan Carlos Ramón y su mujer Inmaculada Sobrino (que tienen una casa en Ibiza preciosa)

Paloma y Begoña Marfil me estuvieron contando las últimas novedades de joyas en su tienda (que no sé si ir, siempre salgo cargada con algo y mi marido está de mí hasta el pirri), y abracé con mucho cariño a Presen Rodríguez, a la que hacía mucho tiempo que no veía, y que iba del brazo del diseñador Francis Montesinos, siempre muy sonriente, y al que pregunté por nuestro amigo común Javier Alberni, que me tiene muy abandonada con nuestros almuerzos.

Me alegró muchísimo volver a ver a la galerista Patricia Puchol-Quixal, a la que hacía muchos años que no veía, y que estaba con María José García y Amparo Lacomba. También por allí vi a Ignacio Ballester, Carlos Ferrer y Francisco Potenciano.

Me encantó hablar con Begoña Clérigues de las dificultades de nuestro trabajo como cronistas de sociedad. Por supuesto, ella es un referente en la ciudad, y mi admiración por lo que hace viene de hace mucho tiempo. La diferencia es que ahora puedo entender mejor su trabajo, ya que yo también lo hago (todavía no como ella, ya que está en modo experto, pero todo llegará).

Para terminar, el fin de semana pasado tuvimos en València el macro evento del Tastarròs, donde casi cuarenta mil personas se juntaron para celebrar nuestra mayor tradición, la del arroz. Fue un gran festival donde conocidos cocineros, productores, y sobre todo amantes del arroz, se dieron cita en la plaza del Ayuntamiento, y celebraron este producto en todas sus formas.

La chef Begoña Rodrigo en el Tastarròs. / GF

Me gustó ver por allí a mi admirada chef Begoña Rodrigo y a mi querida Paula Pons, directora de la ‘Guía hedonista’. Me encantó la Dansa de Porrots, que es una danza che hicieron unos hombres vestidos de grecorromanos, muy estética y simbólica, y no pudo ser más divertida la sesión DJ del dúo de cómicos Jajajers, con un ‘show’ musical donde lo que quedó más claro es que la paella no lleva chorizo.

El chef Arturo Roig, del restaurante A Roig Viu (Albaida), fue el flamante ganador del Premio a Arrocero del Futuro, y los dos accésits han sido para Álvaro Portolés (Tu arrocero) y Amparo Nácher (Xaruga). Certamen que se ha completado con la participación de jóvenes talentos culinarios como Sinisa Melarosa (Félix Chaqués Restaurant), Borja Mateu (Casa Borja), Albert Iniesta (Finca El Marchante) y Aitor Martínez (Can Ros)

No sé cómo vamos a terminar octubre la semana que viene, pero superar esta semana va a ser complicado.