Abucheos en la Sala Iturbi tras cancelarse la actuación del pianista Mao Fujita por una avería

Un problema en la plataforma que debía cargar el piano provoca el descontento del público al conocer que el músico japonés no iba a poder actuar

La Orquesta de València en la Sala Iturbi del Palau de la Música, en una imagen de archivo.

La Orquesta de València en la Sala Iturbi del Palau de la Música, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Miguel Marzal

València

Nuevo contratiempo en el Palau de la Música de València. Un problema técnico en el último momento en la plataforma que debía cargar el piano en la Sala Iturbi ha obligado a cancelar la actuación del pianista japonés Mao Fujita. El músico iba a interpretar el Concierto para piano y orquesta de Edvard Grieg junto a la Royal Philharmonic Orchestra y su director musical, Vasily Petrenko. Tal como ha podido confirmar Levante-EMV, al conocerse la noticia por la megafonía del recinto algunos asistentes han mostrado su descontento con abucheos. En su lugar, se ha interpretado otra pieza, pero sin el piano.

Pese al incidente, el concierto ha continuado con el resto de las obras previstas en el programa. Fuentes del Palau de la Música aseguran a este diario que la sala estaba llena y, al finalizar el concierto, el público ha quedado satisfecho, especialmente con la segunda parte, en la que se interpretó la Sinfonía núm. 2 en Re major, op. 43, de Jean Sibelius.

No es la primera avería que afecta a esta sala en los últimos meses. Este pasado julio se rompió parte del techo durante los trabajos de limpieza y revisión del camaranchón. Cabe recordar que el Palau de la Música de València sufrió una reforma integral que lo mantuvo cuatro años cerrado y que tuvo un coste de 12 millones de euros. 

