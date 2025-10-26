Vaivén
El gesto del escritor Martí Monterde con el editor Olmos
Tras perder por completo su colección de libros con la riada, ha recibido por sorpresa una caja llena de ejemplares
Redacción Levante-EMV
Hace un año la sociedad se volcó con las personas afectadas por la dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre de 2024. Un año después todavía siguen llegando muestras de solidaridad y de apoyo que conmueven a aquellos que sufrieron el efecto devastador del agua. El historiador y editor valenciano Vicent Olmos ha compartido a través de sus redes sociales el gesto que ha tenido con él el escritor —y amigo— Antoni Martí Monterde.
Tras perder por completo su colección de libros con la riada, ha recibido una sorpresa impagable: "Antoni Martí la ha ido buscando y me la regala, sin previo aviso. Ha llamado el cartero y me ha entregado una gran caja llena de libros", ha detallado. Olmos ha querido destacar su "generosidad infinita" y ha reconocido que no sabrá cómo agradecérselo. "De todo corazón, Antoni, me has hecho feliz. El aprecio es mutuo, puedes estar muy seguro", ha concluido.
