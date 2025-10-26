La Rambleta acoge los XLIV premios de la Crítica Literaria Valenciana

Como acto solidario con las entidades afectadas por la DANA del pasado octubre, la librería La Moixeranga de Paiporta dispuso de los libros ganadores en el vestíbulo de Rambleta para que los autores y autoras los puedieran dedicar. También se vendieron las obras que quedaron candidatas, como las de Joan Albalat, Sergio Alonso, Victoria Avinyó, Carles Alberola, Pasqual Alapont, Paula Llorens, Eva Mir, Juan Luis Mira, Guadalupe Sáez, Joaquim Bosch, Carlos Javier Cebrián, Rosa Cuadrado, Francisco Fuster, José Vicente Peiró, Elia Saneleuterio Temporal, Juan Luis Bedins, Maruxa Duart, David Pascual, Rosario Raro, Rafael Soler, Ramón Bascuñana, Bibiana Collado, Norma González, Clara Monzó y Ana Noguera.

La ceremonia, que estuvo conducida por la rapsoda Gloria Sevilla, finalizó con un vino de honor, precedido del acto de entrega de la escultura "El abrazo" a Rambleta, en reconocimiento de su labor como centro de organización de voluntarios tras la trágica DANA, de la que ahora se cumple un año. Rocío Huet, como directora del centro cultural, expresó el agradecimiento de Rambleta con unas conmovedoras palabras. La escultura "El abrazo" es obra de Antonio Aras, autor también de las estatuillas de los premios.

A esta edición de los Premios de la Crítica Literaria de la Comunidad Valenciana organizados por la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE), concurrieron todas las obras de autor o autora valencianos o con residencia permanente en nuestra Comunidad, publicadas con depósito legal del año 2024 en las modalidades de Poesía, Narrativa, Ensayo y Crítica, y Literatura Dramática.

Las reuniones de los jurados se celebraron en Rambleta el pasado 24 de mayo, y el mismo día se hizo público el fallo:

El jurado de Literatura Dramática, compuesto por José Vicente Peiró, como presidente, Silvia Hueso, como secretaria, y Nel Diago, Inma Garín, Marina Torrecilla, Eric Gras y Enrique Herreras, como vocales, acuerda por unanimidad, conceder el Premio de la Crítica Valenciana 2025 en esta modalidad a la obra Un estiu, de la autora Clàudia Serra, publicada en 2024 por Sembra Llibres. El jurado ha destacado el interesante reflejo de lo ocurrido en el año 1978 en el camping de Els Alfacs, para construir una tragedia contundente que da un giro de lo cotidiano a la catástrofe. Asimismo, es relevante la mirada poliédrica del asunto y el tratamiento de reportaje periodístico que le da la autora, además del mensaje político que apunta a la codicia depredadora del sistema neoliberal. Las estrategias dramatúrgicas que despliega en esta obra parten del teatro griego clásico, para llegar hasta lo brechtiano. Una pieza marcada por el antes y el después de la devastadora realidad que secciona las vidas de los personajes. Finalmente, el jurado destaca la calidad de todas las obras que optaban al premio.

El jurado de Ensayo y Crítica, formado por Eduardo Boix López, como presidente, María Ángeles Chavarría Aznar, como secretaria, y María Pareja Olcina, Juan Ramón Torregrosa Torregrosa, José Miguel Segura Roselló, Francisco Agramunt Lacruz y José Ferrándiz, como vocales, acuerda por unanimidad conceder el Premio de la Crítica Literaria Valenciana 2025 a la obra ¿Ética o ideología de la inteligencia artificial?, de la autora Adela Cortina, publicada el año pasado por Paidós. El jurado la ha valorado por ser una obra fundamental que abre el debate sobre los límites de la Inteligencia Artificial y que plantea cuestiones como si nos valemos de las máquinos con inteligencia artificial o nos dejamos sustituir por ellas, todo ello con un lenguaje accesible y sencillo, sin perder el rigor que requiere la investigación.

El jurado de Narrativa, compuesto por José Luis Ferris, como presidente, Eduardo Almiñana, como secretario, y María García-Lliberós, Rosa Sanmartín, Carmen Velasco, Rosana Ferrando Mateu y Lucía Márquez, como vocales, acuerda por unanimidad otorgar el Premio de la Crítica Valenciana 2025 en la modalidad de Narrativa a Un testigo llamado Cervantes, de la autora Begoña Valero la editorial Sargantana, 2024, por ser una novela de amplios méritos entre los que hay que destacar la capacidad de la autora para diluir un arduo trabajo de investigación en una narrativa fluida y seductora.

El jurado de Poesía, constituido por Gloria de Frutos, como presidenta, Joaquín Juan Penalva, como secretario, y Elia Saneleuterio Temporal, Ángel Luis Prieto de Paula, Santiago Fortuño Llorens, Juan Pablo Zapater y Juan Luis Bedins, como vocales, acuerda por mayoría conceder el Premio de la Crítica Valenciana al poemario Pero nunca los huesos de las aves, del autor Jorge Pérez Cebrián, publicado en 2024 por Pre-Textos. En Pero nunca los huesos de las aves, Pérez Cebrián consolida su voz lírica a través de un ritmo sostenido a lo largo de todos los poemas, donde se suceden imágenes y símbolos que configuran un todo coherente y armónico, repleto de espiritualidad y humanismo, con una indagación filosófica y existencial en lo cotidiano y un lenguaje simbólico y luminoso.

Los Premios están organizados por la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE) y son auspiciados y están patrocinados por Espai Rambleta, con la ayuda de la Generalitat Valenciana.

Los jurados de las diferentes modalidades de los Premios de la Crítica Literaria Valenciana están formados por relevantes periodistas, escritores o escritoras y personas representantes de instituciones culturales, que ejercen la crítica en prensa o que se dedican a la investigación y docencia en educación superior, todas ellas nacidas o residentes en la Comunidad Valenciana. Preside los premios el crítico y profesor universitario José Vicente Peiró, siendo la secretaria de los mismos la poeta Elia Saneleuterio Temporal, profesora titular de la Universitat de València.

En ediciones anteriores, han ganado el Premio de la Crítica Literaria Valenciana Francisca Aguirre, José Albi, Eduardo Alonso, Ricardo Bellveser, María Beneyto, Juan Manuel Bonet, Joaquín Calomarde, Guillermo Carnero, Enrique Cerdán Tato, María García-Lliberós, Rafael Chirbes, Miguel Herráez, Alfonso López Gradolí, Juan José Millás, Vicente Molina Foix, Juan Mollá, Vicente Muñoz Puelles, Pedro J. de la Peña, Antonio Porpetta, Rosa María Rodríguez, Enrique Selva, Vicente Soto, Jenaro Talens, Vicente Verdú, Manuel Vicent, Carmen Alborch, José Luis Ferris, Miguel Catalán, Tomás Segovia, Carmen Amoraga, José Luis Villacañas, Antonio Cabrera, Ferran Torrent, Arcadio López-Casanova, Carlos Marzal, Francisco Agramunt, Juan Vicente Piqueras, Vicente Sánchez Biosca, Susana Fortes, Elia Saneleuterio Temporal, Vicente Gallego, Honorato Boscá y Justo Serna, José Manuel Carcassés, Antonio Moreno, Mariano Sánchez Soler, Rafa Marí, Blas Muñoz, Juan Ballester, Alberto Gimeno, Juan Pablo Zapater, José Ricardo Morales, Juan Antonio Ríos Carratalá, Ángel Luis Prieto de Paula, Xelo Candel, Rafael Soler, María Teresa Espasa, Luis Cremades, Juan Arnau, José Monleón, Josep Lluís Sirera, Joaquín Juan Penalva, Elia Barceló, Laura Ballester, Javier Sahuquillo, Agustín Pérez Leal, Antonio Ariño, Juan Romero, Jesús Zomeño, Rafa Cervera, Adela Cortina, Francisco Brines, Antonio Praena, Lola Blasco, Chema Cardeña, Sònia Alejo, Begoña Tena, Emilio La Parra, Isabel Barceló, María Bastarós, Jaime Siles, los hermanos Rodolf y Josep Lluís Sirera, Isabel Burdiel, Elisa Ferrer, Fernando Delgado, Josi Alvarado, Pilar Blanco, Bárbara Blasco, Antonio Penadés, Paco Romeu, Enrique Herreras, Lola Mascarell, José Iniesta, Manuel Molins, Fernando Parra Nogueras, Luis Bagué Quílez, Paco Cerdà, Sergio Serrano, Carles Alberola, Eduardo Almiñana, María García Zambrano, Elisa Sanchis y Teresa Ciges, entre otros.