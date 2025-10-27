Charpentier y William Christie, Orfeo restituido

'El descenso de Orfeo a los infiernos', ópera en dos actos, de Marc-Antoine Charpentier, sobre libreto anónimo, inspirado en el décimo libro de 'Las metamorfosis, de Ovidio'. Reparto: Richard Pittsinger, tenor (Orfeo); Camille Chopin, soprano (Euridice); Bastien Rimondi, contralto (Ixion); Attila Varga-Tóth, tenor (Tantale); Josipa Bilić, soprano (Daphne). Les Arts Florissants. Direc­ción de esce­na: Marie Lambert-Le Bihan, Stéphane Facco. Coreogra­fía: Martin Chaix. Dirección musi­cal: William Christie. ­Lu­gar: Palau de les Arts. Entrada: 1.400 espectadores. Fecha: Sábado, 25 octubre de 2025.

Un año más William Christie (1944) y sus músicos de Les Arts Florissants han regresado a València para iluminar la programación del Palau de Les Arts. Si en 2021 recalaron con Händel (Partenope), y el año pasado con Purcell (La reina de las hadas), ahora lo han hecho de la mano de Marc-Antoine Charpentier, de quien el sábado ofrecieron una versión de la ópera 'El descenso de Orfeo a los infiernos' cargada de belleza, sensibilidad, criterio y excelencia musical. A tono con tanta maravilla, el escueto pero efectivo e imaginativo montaje escénico, firmado al alimón por Marie Lambert-Le Bihan, Stéphane Facco, quienes con cuatro trapos, tres cuerdas y un poquillo de humo dicen y expresan más que fastuosas escenografías de cartón piedra.

A sus casi juveniles ochenta años, Christie mantiene el pulso, impulso y brillantez que tanto ha distinguido su carrera, tan fiel siempre a sí mismo y al repertorio cultivado desde que en 1979 fundara en París Les Arts Florissants, con el “sueño de restituir la elocuencia de un patrimonio poco conocido y olvidado: el de la música francesa de los siglos XVII y XVIII”. Un conjunto vocal e instrumental que pronto se convirtió en referencia universal en la interpretación barroca y pre-barroca. Precisamente, el director, clavecinista y organista estadounidense tomó el nombre del grupo del actualísimo “idilio en música” de Charpentier que ha presentado en Les Arts como preludio de 'El descenso de Orfeo a los infiernos', y cuyo libreto anónimo indaga con clarividencia entre el conflicto de guerra, paz y las artes.

Pero el plato fuerte de la tarde era la opera sobre el mito de Orfeo que tanto juego ha dado en el ámbito lírico, desde Caccini y Monterverdi a Gluck u Offenbach. El de Charpentier, estrenado en París en torno a 1686, destila pareja genialidad a ellos, y si no ha corrido la misma triunfal andadura escénica ha sido por el hecho de estar perdido el tercer acto, con lo que la ópera concluye en el momento que Orfeo abandona “los infiernos” con su amada Euridice a las espaldas. En absoluto queda coja la ópera, con un final en pianísimo que deja las puertas abiertas a la imaginación del espectador.

Entre los cantantes, jóvenes galardonados en el “Jardín de las voces” instituido por el propio Christie, destacó la emotiva y bella voz del tenor estadounidense Richard Pittsinger, que dio vida a un Orfeo palpitante en el que late el amor y el dolor, y la Euridice de la soprano francesa Camille Chopin, cantada y actuada con el candor lírico que ya apunta su pianístico apellido. Convincente y más la Daphne de la soprano Josipa Bilić e impactante por vocalidad y presencia escénica el Pluton del bajo colombiano Kevin Arboleda Oquendo.

Tan formidables como siempre los reducidos instrumentistas de Les Arts Florissants en un repertorio que le es consustancial. Sentado alternativamente ante el clave y el órgano, todo lo gobernó y revitalizó William Christie con frescura, pálpito y clarividencia, como si estuviera ante el mismísimo Luis XIV. El éxito, como siempre que en el escenario está el juvenil y octogenario maestro, total. No fue para menos.