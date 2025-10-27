Un ciclo de rock en València trae a Antílopez, Johnny B Zero o New Model Army

Tras un arranque de temporada en octubre que ha vuelto a llenar de música en directo las salas más emblemáticas de la ciudad, un nuevo circuito de conciertos continúa en noviembre su recorrido por Valencia con una nueva selección de artistas bajo el paraguas del festival San Miguel On Air, que apuesta por poner en valor la escena local y brindar la oportunidad de descubrir nuevas propuestas y artistas.

Durante el mes de noviembre, los escenarios de Rock City, Loco Club, 16 Toneladas, Radio City, Electropura, Peter Rock, The Hops, George Best Club y El Volander volverán a vibrar con directos que invitan a vivir la música desde la cercanía y la autenticidad. La programación combina el regreso de nombres consolidados con proyectos emergentes que definen la esencia del ciclo: la curiosidad y la búsqueda constante de nuevos sonidos.

La programación de noviembre arrancará el miércoles 6 de noviembre en 16 Toneladas con Pantaje, una de las bandas locales que mejor representan la energía de la escena valenciana.

El jueves 7 de noviembre, el ciclo ofrecerá una jornada repleta de directos con Antílopez + Mat Alba en Rock City, Bywater Call en Loco Club, Indian Band en Radio City y Lusillon en Electropura.

Al día siguiente, viernes 8 de noviembre, New Model Army llevará su potente directo a Rock City, mientras que en 16 Toneladas sonará el garage vibrante de Ukelele Zombies.

El ciclo continuará con Ward Hayden & The Outliers (20 nov., Loco Club), Courier (21 nov., Radio City), Carlos Maestro (22 nov., The Hops), Johnny B Zero (22 nov., 16 Toneladas), Paola Vilatela (26 nov., George Best Club), Mala Hierba (29 nov., Peter Rock) y 5 Amigos y un Salón (29.nov., EL Volander)

Las entradas, desde 5 euros, están disponibles en la web del ciclo , donde también se puede consultar la programación de diciembre y nuevas incorporaciones.

Programación completa San Miguel on Air en noviembre

6 noviembre - 16 Toneladas - Pantaje

7 noviembre - Rock City - Antílopez + Mat Alba

7 noviembre - Loco Club - Bywater Call

7 noviembre - Electropura - Lusillon

7 noviembre - Radio City - Indian Band

8 noviembre - Rock City - New Model Army

8 noviembre - 16 Toneladas - Ukelele Zombies

20 noviembre - Loco Club - Ward Hayden & The Outliers

21 noviembre - Radio City - Courier

22 noviembre - The Hops - Carlos Maestro

22 noviembre - 16 Toneladas - Johnny B Zero

26 noviembre - George Best Club - Paola Vilatela

29 noviembre - Peter Rock - Mala Hierba

29 noviembre – El Volander – 5 Amigos y un Salón