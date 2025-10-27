El Congreso expone las mejores imágenes de la dana con el trabajo de tres fotoperiodistas de Levante-EMV

El vestíbulo de Isabel II del Congreso de los Diputados acoge desde hoy una selección fotográfica con algunas de las imágenes más impactantes de la dana. Promovida por la Unió de Periodistes Valencians y la Cámara Baja, la exposición muestra 45 fotografías que narran lo sucedido el 29 de octubre de 2024 y los días posteriores. 'Un año de la dana' es un testimonio gráfico de cómo se vivió la tragedia en el la provincia de València.

José Manuel López, Germán Caballero y Miguel Ángel Montesinos, fotoperiodistas de Levante-EMV, han expuesto cuatro fotografías junto a otros profesionales valencianos como Biel Aliño y Ana Escobar, Mikel Ponce o Eva Máñez, entre otros reportes llegados de toda España para trabajar en València durante la catástrofe.

La convocatoria se abrió en junio y se recibieron más de 600 fotografías de las que han resultado elegidas las más impactantes y respetuosas con lo sucedido. En concreto, López expone hoy una conmovedora imagen de un vecino de Alfafar en su ventana, viendo el desastre bajo su casa el 30 de octubre, apenas 15 horas después de la riada. Además, le seleccionaron otra impactante imagen de la primera manifestación convocada contra la gestión política de Carlos Mazón, donde se dieron cita más de 100.000 valencianos.

Fotografías de la dana expuestas de José Manuel López, Miguel Ángel Montesinos y Germán Caballero. / JM López

En el caso de Germán Caballero, la imagen que se muestra es la de una familia comiendo en una calle embarrada en Picanya, junto al barranco del Poyo y con la destrucción rodeándoles. De Montesinos se muestra una imagen de lo que él mismo vivió cuando quedó atrapado en un parque infantil la misma noche del 29 de octubre: corrientes de barro rodeaban los toboganes donde se refugió mientras los coches y todo tipo de arrastres flotaban a su alrededor.

Al acto inaugural ha asistido la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, así como el presidente de la Unió de Periodistes, Vicent Marco.