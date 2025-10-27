Historia de un amor y crónica de un asentamiento

Hace justo un año escribía una de mis columnas más bajoneras. Les contaba la historia de Juan Pablo Mazzola, talentoso músico argentino afincado en València desde hace una década. Sobre cómo era posible que teniendo canciones, buenísimas por cierto, acabara por renegar de su oficio hasta el punto de sufrir un ataque de angustia cada vez que cogía la guitarra. Que discos enteros grabados, listos para su publicación, se amontonaran en un cajón por falta de banda con la que defenderlos, compañeros con los que ensayar, salas donde tocar y discográfica que se los promocionara. Un nudo personal y profesional difícil de desatar que se apretaba más todavía en una época gobernada por los formatos digitales, las plataformas de escucha y descarga y el cambio de modelo industrial y de consumo sin rastro de romanticismo ni trascendencia. Hace justo un año Juan Pablo Mazzola estaba a punto de arrojar la toalla.

Portada, de Josep Escuin. / Levante-EMV

Ahora, aquel nudo se ha deshecho. Bajo la encarnación de Juan y La Hormiga (él mismo y su pareja, María Mathe) nuestro protagonista abraza felizmente a aquella criatura condenada a la invisibilidad en un formato físico, concretamente el cedé, gracias a la inestimable ayuda de Exile Records. La misma discográfica que ya le publicó como Baby Scream el fabuloso elepé “Castell de Pop” en 2022. Sus responsables no son otros que los filántropos melómanos y entusiastas redactores de la revista musical digital Exile SH Magazine, con el valenciano Juanjo Mestre al frente, incapaces de dejar en los ignominiosos archivos de la oscuridad una obra tan bella.

Juan y María están ilusionados y emocionados por haber hecho un disco juntos y verlo en la calle. Ambos músicos han encontrado un punto intermedio en sus estilos, él más oscuro, ella más delirante, para parir “València”, que así se titula esta magnífica obra repleta de sonidos próximos al Americana en su versión más soleada, con claras influencias de Jayhawks, Golden Smog, Wilco o incluso Soul Asylum. Un disco precioso con siete canciones que forman un hilo argumental que explora la relación sentimental de la pareja con una calidez, una sensibilidad y una riqueza musical de detalles, armonías y ambientes que roza la sinestesia.

“El disco es un homenaje nostálgico a la música que escuchábamos cuando comenzamos a salir juntos en Argentina, a los discos que poníamos en nuestro coche cuando nos escapábamos de Buenos Aires para respirar aire puro y disfrutar de espacios abiertos. Al venir a vivir a València, a Foios exactamente, no pudimos dejar de recordar aquella época a través de la calidez de este sol mediterráneo, la extensión de sus planicies y sus campos, el color y el aroma de su paisaje, el olor de la leña ardiendo o, incluso, los sonidos de su naturaleza”, explican. El enorme y frondoso naranjo de la portada, fotografiado por Josep Escuin, es significativo del asentamiento vital, emocional y artístico que Juan Pablo y María han encontrado bajo un manto azul purísima regado por la deslumbrante luz huertana.

Mirándose en su espejo valenciano, la pareja desgrana sus recuerdos. “After The War” trata sobre la llegada a su nueva casa después de una espantosa crisis familiar y económica en Argentina, “About Us” sobre la nueva cotidianeidad en L’Horta Nord, “Cupid's Arrow” sobre las turbulencias y las discusiones propias de las relaciones apasionadas, “One Way Ticket” explora los inevitables sentimientos de añoranza de los exiliados, “Stereo” alerta sobre los peligros del silencio y la capacidad sanadora de la música, “Play This Game” expone el miedo a la falta del otro y “The Most Beautiful Bride” revela el momento en que nació su historia común.

El álbum está poblado por guitarras trémulas y campanilleantes pero también sólidas y distorsionadas, una batería dinámica y sensual, cuerdas y teclados de lo más variado y una estupenda lap steel que otorga a la grabación su inconfundible sabor campestre. Juan y María elogian la labor de sus colaboradores, Antonio J. Iglesias, Nick Schinder, Melina Salanitro, Lucía Prokopovsky y Fede Alabern, pero también al virtuoso Ezequiel Gruber, que no participó en el disco y los acompañará el 28 de noviembre durante la presentación que ofrecerán en el pub George Best de València. Será allí, junto al amor de su vida, donde Juan Pablo aparte definitivamente la piedra que obstruía con gran dolor ese magnífico manantial del que brotan sus canciones.