Josué Vergara gana el Jerry Goldsmith por "Aer", tema oficial del Ejército del Aire y del Espacio
La obra del compositor valenciano fue grabada en el Palau de la Música, con la Orquesta de Valencia, el coro EnCanta 8 Veus y la soprano Solenne Cavero.
El compositor valenciano Josué Vergara ha sido galardonado con el Jerry Goldsmith Award por la banda sonora de "Aer", el tema oficial del Ejército del Aire y del Espacio, que traslada al sonido y a la imagen el «espíritu aviador». La entrega del premio tuvo lugar en el Teatro Echegaray de Málaga la XVI Gala de los Jerry Goldsmith Awards, dentro del marco del Festival de Cine de Málaga y el MOSMA (Movie Score Málaga).
Este reconocimiento supone el segundo Jerry Goldsmith para Vergara, tras el obtenido en 2015 por la música del cortometraje "Superhéroes". La música de "Aer" fue grabada en la Sala Iturbi del Palau de la Música de València, con la Orquesta de Valencia, el coro EnCanta 8 Veus y la soprano Solenne Cavero. La obra combina épica y emoción, reflejando la historia, el valor y la innovación del Ejército del Aire y del Espacio.
Un documental
Además de la partitura, "Aer" es también un cortometraje documental dirigido por Claroscuro Films y el propio Josué Vergara, rodado en localizaciones emblemáticas como el Museo del Aire y del Espacio, la Base Aérea de Los Llanos (Albacete) y el Palau de la Música.
"Con más de 40 reconocimientos internacionales, entre ellos el Festival de Cine de Alicante, 'Aer' consolida su recorrido con este nuevo premio, uno de los más prestigiosos en el ámbito de la música para el audiovisual", explica la productora en un comunicado. “'Aer' es un homenaje sonoro al valor, la dedicación y la inspiración de quienes miran al cielo con espíritu de servicio. Este premio pertenece también a todos ellos”, declaró Josué Vergara tras recibir el galardón.
Los Jerry Goldsmith Awards reconocen la excelencia en la composición musical para el medio audiovisual. Organizados por la asociación BSOSpirit, estos premios se han consolidado como una referencia internacional para compositores de cine, televisión, publicidad y videojuegos
