El gran gesto de Pepe Sacristán con las víctimas de la dana un año después de la tragedia

El actor José Sacristán ha cancelado la rueda de prensa que tenía prevista el miércoles por la tarde para presentar "El hijo de la cómica", la adaptación teatral de las memorias de Fernando Fernán Gómez que estrenará el próximo 30 de octubre en el Olympia. "Por respeto a las víctimas y con motivo del Funeral de Estado por las víctimas de la DANA, cancelamos la rueda de prensa convocada para el 29 de octubre", ha avisado la productora del espectáculo.

"El hijo de la cómica" es una adaptación realizada y dirigida por el propio Sacristán de la primera parte de "El tiempo amarillo", las memorias en las que el genial actor, director y escritor Fernando Fernán-Gómez narra su vida, desde su nacimiento hasta las últimas décadas del siglo XX, reflejando la historia de España contemporánea, el cine y el teatro.⁣ La obra, que se estrenará el jueves en el Teatro Olympia, estará en cartel hasta el 9 de noviembre.