VAIVÉN
El gran gesto de Pepe Sacristán con las víctimas de la dana un año después de la tragedia
El actor adapta y dirige una adaptación de las memorias de Fernando Fernán Gómez que se estrenará el jueves en el Olympia
El actor José Sacristán ha cancelado la rueda de prensa que tenía prevista el miércoles por la tarde para presentar "El hijo de la cómica", la adaptación teatral de las memorias de Fernando Fernán Gómez que estrenará el próximo 30 de octubre en el Olympia. "Por respeto a las víctimas y con motivo del Funeral de Estado por las víctimas de la DANA, cancelamos la rueda de prensa convocada para el 29 de octubre", ha avisado la productora del espectáculo.
"El hijo de la cómica" es una adaptación realizada y dirigida por el propio Sacristán de la primera parte de "El tiempo amarillo", las memorias en las que el genial actor, director y escritor Fernando Fernán-Gómez narra su vida, desde su nacimiento hasta las últimas décadas del siglo XX, reflejando la historia de España contemporánea, el cine y el teatro. La obra, que se estrenará el jueves en el Teatro Olympia, estará en cartel hasta el 9 de noviembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las horas críticas del 29-O: 'Presidente, hay muchos muertos
- Mazón acompañó a Vilaplana al parking antes de una desconexión de 37 minutos
- Una multitudinaria manifestación en València vuelve a pedir la dimisión de Mazón por el primer año de la dana
- La no retransmión de la manifestación enciende el clima interno en À Punt
- Los catedráticos Joan Romero y Ana Camarasa: “Hemos crecido de forma irresponsable pero el agua siempre vuelve con las escrituras en la mano”
- Las imágenes de satélite muestran el aumento relámpago de la concentración de clorofila en l’Albufera
- Ona, la niña milagro de la dana
- La promotora de la torre Ikon de València se queda por 68 millones el suelo subastado de la Herencia Nadal