Más de 8.000 músicos tocarán el Himno Regional en València, Alicante, Elx y Castelló

Unos 8.000 músicos de la Comunitat Valenciana participarán en los conciertos que se celebrarán el próximo 2 de noviembre con ocasión del centenario de la declaración como Himno Regional de la composición de José Serrano para la Exposición Regional de 1909.

La Generalitat ha programado, junto con la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), estos recitales, en los que también se celebrará el centenario del estreno de los pasodobles 'Valencia' de José Padilla y 'Amparito Roca' de Jaume Texidor, tendrán lugar de forma simultánea en Alicante, Castellón, Elx y València y en ellos participarán 8.000 músicos pertenecientes a 177 sociedades musicales valencianas.

Se trata de las actuaciones musicales que estaban previstas para el pasado 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y que fueron aplazadas debido a la alerta meteorológica.

En la Ciutat de les Arts

En concreto, se llevarán a cabo a partir de las 12.00 horas en la Explanada del puerto de Alicante, en la plaza Mayor de Castellón, en la plaza de Baix de Elx y en la explanada de la Ciutat de lts Arts i las Ciències, entre el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y el Ágora, de València.

Este acto multitudinario tiene como objetivo "visibilizar la importancia de la música tradicional valenciana, reforzando su papel como elemento esencial de la identidad cultural y patrimonial de la Comunitat Valenciana".

Además, recalca la conselleria de Cultura, "marca el inicio del mes de la música, en el que las sociedades musicales celebrarán Santa Cecilia con una extensa programación de actividades por todo el territorio valenciano".

Los conciertos estarán dirigidos por reconocidos directores musicales como Jerónimo Castelló, que estará al frente de la interpretación en València; Álex Puchades, a la batuta en Castellón; Celia Torá, en Alicante, y Ángel Martínez, en Elx.

Piezas populares

En cuanto al repertorio, los músicos interpretarán piezas populares como 'Amparito Roca', de Jaume Texidor; 'Fiesta en Benidorm', de Rafael Domenech; 'Ragón Falez', de Emilio Cebrián; 'El Tío Ramón', de Salvador Salvà; 'Pérez Barceló', de Bernabé Sanchís; 'Xàbia', de Salvador Salvà, y 'Paquito el Chocolatero', de Gustavo Pascual.

Antes del cierre, en cada ciudad se interpretará una pieza tradicional local. Así, en Castelló será 'Rollo y Caña'; en Alicante, 'Les Fogueres de Sant Chuan'; en Elche, 'El Abanico', y en Valencia, 'El Fallero'. Los conciertos finalizarán con la interpretación de 'Valencia', de José Padilla y el Himno Regional Valenciano de José Serrano.