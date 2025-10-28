El Consell lanza un millón en ayudas directas al sector del libro afectado por la dana

El Pleno del Consell ha aprobado el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de ayudas dirigidas a bibliotecas, archivos, librerías y distribuidoras del sector del libro afectados por las consecuencias de la riada del pasado 29 de octubre de 2024.

Esta nueva línea de ayudas de un millón de euros va con cargo a los presupuestos de la Generalitat que se concederán hasta el mes de junio de 2026 y se suman a las ayudas para empresas del sector editorial afectadas por dana, también por un millón de euros. En cambio, la conselleria de Cultura que dirige Juan Antonio Rovira no convocará hasta el próximo año la línea específica de 2,9 millones para editoriales, entidades y organismos dedicados al fomento de la lectura incluida en los presupuestos autonómicos de 2025. Fuentes del departamento aseguran que este aplazamiento se ha realizado "de acuerdo con el sector".

Compensar daños materiales

El objetivo de las ayudas directas aprobadas ahora por un millón de euros es "compensar los daños materiales y las pérdidas económicas consecuencia de las inundaciones, así como garantizar la recuperación y normal funcionamiento de los servicios culturales esenciales vinculados al libro y al patrimonio bibliográfico", según ha señalado la conselleria en un comunicado.

En este sentido, pueden ser beneficiarias de estas ayudas las bibliotecas y archivos de titularidad pública de los municipios afectados por la riada, así como las librerías y empresas distribuidoras del sector del libro con sede o actividad en estos municipios.

Del total de ayudas, 600.000 euros se destinarán a financiar gastos corrientes, como reposición de fondos bibliográficos, limpieza, acondicionamiento de espacios, reposición de mobiliario, equipos y suministros esenciales.

Los 400.000 euros restantes se destinarán a gastos de inversión, entre los que se encuentran los derivados de la reparación de infraestructuras, la adquisición de equipamiento técnico y tecnológico o las mejoras estructurales necesarias para la reanudación de la actividad.

6 millones para patrimonio

Además, el pleno del Consell ha aprobado también el decreto por el que se concederán 6 millones de euros en ayudas directas para la restauración y revitalización del patrimonio cultural valenciano afectado por la dana de 2024.

Estas ayudas se destinarán también a financiar el equipamiento de museos y colecciones museográficas permanentes integrantes del Sistema Valenciano de Museos que hayan sido afectados y requieran, para su protección y conservación, actuaciones de restitución y revitalización de sus valores culturales y patrimoniales.

A estas ayudas se suma cerca de un millón de euros destinados a actuaciones de emergencia ejecutadas durante 2025. En concreto, se han realizado intervenciones en la Iglesia del Salvador del Castillo de Buñol (413.669 euros), el Castillo de Chiva (398.898 euros) y el arco gótico de bodega-cueva en Utiel (30.000 euros), todos ellos afectados por los efectos de las inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024.

Tras conocer el alcance de los daños se registró una base de datos para poder diseñar medidas de apoyo a los bienes del patrimonio cultural valenciano, como es el caso de los castillos de Buñol y Chiva y la bodega de Utiel, así como todos aquellos elementos patrimoniales que son el objeto de las ayudas que serán concedidas por la Generalitat a través de este decreto aprobado por el Consell.