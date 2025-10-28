Las infinitas 'teclas' del Palau de la Música

El domingo, la promesa del piano a nivel internacional, el japonés Mao Fujita, tuvo que suspender su actuación en el Palau de la Música, donde estaba previsto que interpretara el Concierto para piano, en La menor, op. 16, de Edvard Grieg, bajo la batuta del director Vasily Petrenko y la compañía de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Durante el montaje, las decenas de instrumentos fueron colocados con maestría en cada lugar del escenario, pero a las 6 de la tarde, cuando el japonés iba a hacer el ensayo final de su parte, la plataforma mecánica que debía subir el piano de cola al escenario se estropeó, haciendo imposible contar con el instrumento en esta esperada actuación.

Eran las 18:10 de la tarde, cuarenta minutos antes de iniciarse el concierto, y el director del Palau de la Música, Vicent Llimerá, estaba junto a la plataforma y los técnicos viendo cómo solucionar un nuevo percance a contratiempo. No hubo manera de identificar el problema y, por tanto, no pudo aplicarse ninguna solución: ni siquiera estaba sobre la mesa de cargar a peso, entre varios operarios, el piano, ya que se trata de un ejemplar de cola que ni siquiera cabe por una escalera. El único remedio fue avisar a cinco minutos de que comenzara el concierto, a las 19 horas, de que la actuación de Mao Fujita quedaba suspendida al no poder contar con su instrumento. El público hizo patente su desazón e incomodidad con murmullos e incluso abucheos antes de entrar en el recinto.

Las otras dos partes del concierto -'La vida secreta' de Albert Guinovart y La 'Sinfonía n.º 2 en re mayor, Op. 43' de Jean Sibelius - sí pudo ser interpretada con algún ajuste de la Royal Philarmonic Orchestra, que permitió salvar los muebles de una jornada marcada, de nuevo, por las contingencias.

Petrenko dirigió el domingo a la Royal Philharmonic Orchestra de Londres en el Palau de la Música. / Live Music Valencia

Fue, según identificaron más tarde, un cable doblado el que impedía el funcionamiento de la plataforma. Antes que el piano, todos los instrumentos de la filarmónica habían sido cargados en esta plataforma sin problema, pero quedó bloqueado con el piano. Por ahora, Llimerá busca desde primera hora del lunes una solución que permita continuar con los conciertos programados sin depender de una plataforma que, si ya arreglada, no da garantías de que no pueda volver a suceder.

Junto al equipo técnico del Palau y los operarios de la plataforma, buscan ahora un espacio en el escenario que les permita guardar el piano, a la misma altura, y que solo haya que desplazarlo en horizontal. Será una solución temporal, pero Llimerá cree que, de dar con una buena fórmula y una pequeña intervención, podría dejarse fijo allí y evitar de nuevo este tipo de contratiempos.

Llimerá reconoce su "malestar" por este tipo de fallos que se han convertido en demasiado habituales, "pero no puedo hacer nada". "Son demasiados problemas seguidos, no tenemos ni una semana tranquila, pero es verdad que siempre acabamos solucionándolo", dice el director.

Tres meses cerrado

Lo cierto es que este nuevo problema llega tras casi tres meses cerrado. El 30 de julio, una de las placas de madera del techo se desprendió durante unas tareas de limpieza, lo que obligó al Ayuntamiento de València a cerrar el auditorio hasta octubre, dejando en el aire la inauguración de la temporada que finalmente sí se pudo celebrar, aunque se confirmó el día anterior. Sin embargo, aún quedan obras prendientes para una correcta reparación del techo, así como las que todavía se están llevando a cabo en la entrada del Palau.

"Se pensó en el recubrimiento, en las filtraciones de agua, en los cristales... pero no se ha intervenido suficiente en el interior de la sala. El problema del domingo es técnico, podría haber pasado en cualquier momento, pero hay que dar soluciones a largo plazo para que no vuelva a pasar", explica Llimerá a este diario.

Las 'teclas' no se terminan en el Palau. En 2023 finalizaron unas obras de casi cuatro años para su remodelación, pero no fue suficiente, tal como declaró la alcaldesa, María José Catalá, cuando terminaron: se destinaría más dinero porque el presupuesto del anterior gobierno no había contemplado todas las deficiencias. Esas obras debían dar solución, precisamente, al falso techo de madera que cayó este verano.