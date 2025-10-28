La Plaça del Llibre vuelve al Botànic con 70 actividades y novedades literarias en valenciano

La literatura en valenciano vuelve a cobrar protagonismo esta semana con la convocatoria de la edición número 13 de la Plaça del Llibre. Desde el 28 de octubre al 2 de noviembre, en el Jardí Botànic de Valencia, estará abierto este encuentro que ha programado más de 70 actividades dirigidas a públicos de todas las edades, desde presentaciones literarias a recitales poéticos, pasando por talleres infantiles, tertulias y encuentros profesionales.

Impulsado por la Fundació FULL, l’AEPV, l’AELC i Escola Valenciana, el evento se suspenderá durante la tarde del 29 de octubre como muestra de respeto al luto decretado por el Ayuntamiento de València y por el Funeral de Estado que se celebrará en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre, explicado que esta edición se ha reforzado "el carácter intergeneracional de la feria", con una programación que conecta a niños y niñas, jóvenes y adultos a través de la literatura en valenciano.

La dedicación a los más pequeños se traduce en talleres como 'El Capibara i els seus amics', además de sesiones de animación lectora como 'Marieta i el llapis misteriós'. Las actividades escolares concertadas con centros educativos de València tendrán lugar miércoles y jueves por la mañana, organizadas por las Bibliotecas Municipales de València y a cargo de Exdukere Difusión Cultural. El domingo a las 11:00h se ha convocado la Plaça del Camacuc, un rincón dedicado a la lectura, el juego y el descubrimiento, organizado por Acció Cultural del País Valencià

El público joven podrá disfrutar de presentaciones como 'La darrera missió', de Jordi Tormo y del Quadern d’activitats de la Fallera Calavera, un libro de pasatiempo de 60 actividades con célebres personajes de la saga.

El Jardín Botánico de València. / L-EMV

La programación para adultos incluye presentaciones de novedades editoriales, mesas redondas sobre poesía y cultura y encuentros con autores. Destacan acciones como la mesa redonda dedicada a Maria Beneyto, escritora del año 2025; la presentación Tot revivint Estellés; y la actuación poèticomusical Ocellada, un homenaje a Josep M. Llompart. También habrá un recital de poesía Tres voltes rebel, a cargo de Pura Peris.

La Plaça acogerá jornadas de formación para bibliotecarios, mediadores culturales y profesionales del mundo editorial, con sesiones como 'FULL de ruta: professionalització de la mediació, la mediació lectora i l’àlbum il.lustrat' y el encuentro de bibliotecas municipales de València.

La entrada tendrá un coste de un euro, gracias a la tarifa plana impulsada por la Universitat de València, que permite visitar tanto la Plaça del Llibre como el Jardín Botánico a un precio reducido. El acceso será gratuito para varios colectivos: menores de 7 años, miembros de la comunidad universitaria de la UV, profesorado de primaria, secundaria y ciclos formativos, acompañantes de personas dependientes, grupos certificados de voluntariado de ONGs, y todo el alumnado de primaria, secundaria y ciclos formativos.

La Plaça del Llibre de València se consolida como una fiesta anual de la literatura en valenciano que propicia el encuentro entre autores, editores y lectores en un ambiente lúdico y participativo. “La cultura tiene que ser accesible, viva y compartida”, ha expresado Domínguez. “La Plaça del Llibre es una invitación a leer, a descubrir y a hacer comunidad”. “Os invitamos a sumergiros en la magia de la lectura mientras disfrutáis de Jardín Botánico”, ha concluido.