La Plaça del Llibre vuelve al Botànic con 70 actividades y novedades literarias en valenciano
La feria se desarrollará entre el 28 de octubre al 2 de noviembre y hará especial hincapié en la narrativa infantil, juvenil y poesía
La literatura en valenciano vuelve a cobrar protagonismo esta semana con la convocatoria de la edición número 13 de la Plaça del Llibre. Desde el 28 de octubre al 2 de noviembre, en el Jardí Botànic de Valencia, estará abierto este encuentro que ha programado más de 70 actividades dirigidas a públicos de todas las edades, desde presentaciones literarias a recitales poéticos, pasando por talleres infantiles, tertulias y encuentros profesionales.
Impulsado por la Fundació FULL, l’AEPV, l’AELC i Escola Valenciana, el evento se suspenderá durante la tarde del 29 de octubre como muestra de respeto al luto decretado por el Ayuntamiento de València y por el Funeral de Estado que se celebrará en la Ciutat de les Arts i les Ciències.
Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre, explicado que esta edición se ha reforzado "el carácter intergeneracional de la feria", con una programación que conecta a niños y niñas, jóvenes y adultos a través de la literatura en valenciano.
La dedicación a los más pequeños se traduce en talleres como 'El Capibara i els seus amics', además de sesiones de animación lectora como 'Marieta i el llapis misteriós'. Las actividades escolares concertadas con centros educativos de València tendrán lugar miércoles y jueves por la mañana, organizadas por las Bibliotecas Municipales de València y a cargo de Exdukere Difusión Cultural. El domingo a las 11:00h se ha convocado la Plaça del Camacuc, un rincón dedicado a la lectura, el juego y el descubrimiento, organizado por Acció Cultural del País Valencià
El público joven podrá disfrutar de presentaciones como 'La darrera missió', de Jordi Tormo y del Quadern d’activitats de la Fallera Calavera, un libro de pasatiempo de 60 actividades con célebres personajes de la saga.
La programación para adultos incluye presentaciones de novedades editoriales, mesas redondas sobre poesía y cultura y encuentros con autores. Destacan acciones como la mesa redonda dedicada a Maria Beneyto, escritora del año 2025; la presentación Tot revivint Estellés; y la actuación poèticomusical Ocellada, un homenaje a Josep M. Llompart. También habrá un recital de poesía Tres voltes rebel, a cargo de Pura Peris.
La Plaça acogerá jornadas de formación para bibliotecarios, mediadores culturales y profesionales del mundo editorial, con sesiones como 'FULL de ruta: professionalització de la mediació, la mediació lectora i l’àlbum il.lustrat' y el encuentro de bibliotecas municipales de València.
La entrada tendrá un coste de un euro, gracias a la tarifa plana impulsada por la Universitat de València, que permite visitar tanto la Plaça del Llibre como el Jardín Botánico a un precio reducido. El acceso será gratuito para varios colectivos: menores de 7 años, miembros de la comunidad universitaria de la UV, profesorado de primaria, secundaria y ciclos formativos, acompañantes de personas dependientes, grupos certificados de voluntariado de ONGs, y todo el alumnado de primaria, secundaria y ciclos formativos.
La Plaça del Llibre de València se consolida como una fiesta anual de la literatura en valenciano que propicia el encuentro entre autores, editores y lectores en un ambiente lúdico y participativo. “La cultura tiene que ser accesible, viva y compartida”, ha expresado Domínguez. “La Plaça del Llibre es una invitación a leer, a descubrir y a hacer comunidad”. “Os invitamos a sumergiros en la magia de la lectura mientras disfrutáis de Jardín Botánico”, ha concluido.
