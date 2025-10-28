À Punt eligió los toros; Levante TV, la protesta

El pasado sábado, mientras más de 50.000 personas recorrían las calles de València para exigir la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana, en À Punt aparecía toreando el expresidente del Consell y actual presidente provincial de Vox, Vicente Barrera. Esa tarde, la televisión pública valenciana optó por recuperar una corrida de toros celebrada en 1997 y no fue hasta el NTC NIT de las 21.00 horas cuando informó sobre la masiva manifestación con motivo del aniversario de la tragedia. En cambio, Levante TV (y el resto de televisiones de Prensa Ibérica de la C. Valenciana) ofrecieron señal continua y en directo sobre la multitudinaria protesta. Esta también fue ofrecida por Levante-EMV.

La decisión de la televisión valenciana de no cubrir en directo la manifestación (aunque sí lo hizo su página web) ha indignado a buena parte de los trabajadores del ente público, que difundieron un comunicado en redes sociales titulado “La plantilla d’À Punt no calla”, en el que aseguran haber sentido “vergüenza” por el “silencio cómplice” de la directiva.

También PSPV y Compromís han reaccionado ante la polémica y han anunciado medidas en Les Corts para reclamar el cese del presidente del consejo de administración y del director general de la corporación. Incluso dentro del propio consejo de À Punt, el representante de Ens Uneix, Ricard Gallego, ha manifestado su “rechazo más absoluto” a la elección de la parrilla, que prefirió emitir una corrida de toros de hace 18 años en lugar de una “manifestación clave por la simbólica fecha que se conmemoraba y que, además, fue multitudinaria”.