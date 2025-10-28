VAIVÉN
Vicent J. Martínez lleva la ciencia al Instituto Cervantes de Londres
El científico valenciano y el astrofísico Bernard J. T. Jones conversarán sobre sus investigaciones en "La reinvención de la ciencia"
El científico valenciano Vicent J. Martínez y el astrofísico británico Bernard J. T. Jones convesarán este martes por la tarde en el Instituto Cervantes de Londres sobre las investigaciones publicadas en su libro "La reinvención de la ciencia". En esta publicación, el Catedrático de la Universitat de València, especializado en cosmología, y su colega, catedrático emérito del Instituto Astronómico de la Universidad de Groningen, analizan aquellas entidades que, a pesar de no ser visibles ni detectables, han resultado útiles a lo largo de la historia para explicar el mundo real. Sin embargo, la investigación de Martínez y Jones también advierte que muchas de estas creencias erróneas han frenado el progreso, al igual que los dragones dibujados en los bordes de los mapas desalentaban la exploración.
Vicent J. Martínez es un astrónomo valenciano especializado en la distribución a gran escala de la materia en el Universo y la formación y evolución de las galaxias. Ha sido pionero en la aplicación de los fractales en este campo de investigación, así como en la introducción de su estudio en la docencia universitaria en España. Firme defensor de la divulgación científica y de la transmisión del conocimiento a la sociedad, por su tarea ha recibido el Premio José María Savirón de Divulgación Científica 2013.
