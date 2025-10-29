Correos pone en circulación un sello dedicado a la dana

Correos ha puesto este miércoles en circulación una tirada de 70.000 sellos dedicados a homenajear a las víctimas de la dana bajo el lema “Contigo hoy, mañana y siempre”.

Con esta emisión la empresa postal quiere "poner en valor cómo en medio de la adversidad, vecinos, voluntarios y organizaciones demostraron un espíritu de unidad y compromiso excepcional, trabajando juntos para superar las dificultades y brindar apoyo a quienes más lo necesitaban. Esta muestra de empatía y solidaridad refleja la fortaleza y unión de todos los ámbitos de la sociedad dejando una huella que perdurará en la memoria de nuestro país. Este sello es también un testimonio tangible de la memoria, la solidaridad y la esperanza que acompañarán a generaciones futuras como recordatorio de la fuerza y resiliencia de la sociedad ante la adversidad", explican desde Correos.

Los 70.000 sellos emitidos por Correos tienen un precio de 1euro y para el diseño del sello se ha utilizado la imagen proporcionada por el Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana. Es una imagen que representa cómo de la destrucción que ocasionó la riada florece una rama como símbolo de esperanza.

Correos durante la dana

Según la empresa, las oficinas de Correos en las zonas afectadas por la dana "también sufrieron serios daños". "Pese a ello, Correos ofreció una serie de servicios sin coste para los ciudadanos damnificados", recuerda.

Pliego de sellos. / L-EMV

"Desde el primer momento se facilitaron los envíos postales y de paquetería gratuitos en los municipios del territorio dana. Asimismo, el personal de Correos llevó a cabo actuaciones de información, intermediación y representación de los afectados para formalizar las solicitudes de las ayudas disponibles a través de las oficinas o en los domicilios de las personas afectadas, cuando así fue necesario", añade.

Serie Efemérides

La serie Efemérides recoge acontecimientos o aniversarios que han marcado la memoria colectiva, como la dana que en octubre de 2024 "generó un episodio meteorológico devastador que provocó una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente en España. Las consecuencias fueron trágicas: pérdidas humanas, cuantiosos daños materiales y graves dificultades para la población afectada. Aunque este fenómeno meteorológico afectó a otras comunidades autónomas del país, fue en el área metropolitana de Valencia donde sus consecuencias fueron más graves, por el elevado número de víctimas", sostienen desde Correos.