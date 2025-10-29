“Mon vetlatori”, la canción sobre la muerte y el renacer que acompañará en el funeral a las víctimas de la dana

La Maria tiene este jueves por la tarde en el funeral del Estado que se celebra en la Ciutat de les Arts el complicado reto de transmitir y acompañar a través de la música el dolor de los familiares de las víctimas mortales de la dana. Para ello, la cantante valenciana interpretará “Mon vetlatori”, una canción publicada en 2022 a la que la tragedia del 29 de octubre le ha acabado dando un nuevo significado.

“Mon vetlatori (Romanç 4: de mort)” era uno de los temas sobre los que giraba “L’Assumpció”, su primer disco, un trabajo rompedor en el que la artista nacida en Oliva actualizaba las estructuras del “cant valencià” y los motivos de la música tradicional para hablar de una especie de renacimiento personal.

Una muerte con muchos significados

Por eso, “Mon vetlatori”, la canción elegida como adelanto del álbum, narra el entierro de una Maria niña, joven, que, al vivir la viralización de una canción propia (“Arranquen vinyes”) y sufrir una avalancha de críticas de todo tipo, en algunos casos rozando el acoso, se ve obligada a madurar rápidamente. Se empodera frente a su proyecto y lo defiende como mejor sabe: cantando.

“La muerte es para mí una palabra con muchos significados -explicaba la cantante en una entrevista para Levante-EMV-. Nosotros le hemos querido dar un significado de cambio, de nueva vida, de dar a luz. En ‘Mon vetlatori’ yo misma me entierro para dar paso a una Maria diferente. Es una muerte necesaria y positiva”.

Pero muchas veces son los oyentes los que dan un significado a las canciones diferente al planteado por los artistas. En el caso de la canción que la Maria interpretará esta tarde en el funeral de Estado, el giro se dio en aquella emisión el 4 de noviembre de 2024 del programa de televión “La resistencia” en el que la cantante interpretó “Mon vetlatori” en homenaje a las víctimas de la dana.

"Tengo mucho respeto al cantarla"

Ante las cámaras, La Maria se mostró emocionada y sin muchas ganas de conversar debido a las circunstancias, por lo que prefirió expresarse a través de su música: "Es una canción para la gente que ha faltado, la compuse para resurgir y quiero dedicársela a las víctimas y a la gente que está ahí pringándose de barro", dijo.

“’Mon vetlatori’ ha cambiado el sentido original de la canción -reconocía el pasado mes de abril La Maria en una entrevista en la publicación digital Vilaweb-. Ahora tengo mucho respeto al cantarla, porque sé que esta canción puede ser importante para las personas que han padecido la dana y la canto pensando mucho en lo que significa”.

“A la plaça ploren que t'han vist marxar”, repite La Maria al inicio de esta canción que en poco más de tres minutos va del abatamiento a la euforia y de ahí al sosiego, cabalgando ya sea sobre cuerdas tradicionales, ya sobre guitarras eléctricas y ya sobre bases electrónicas. “Hi ha estreles al cel / que ploren esperant / esperant el teu compa's / esperant el teu compàs”.