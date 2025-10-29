El paellero multifunción de leña único del Roig Arena

Un paellero multifunción de leña único. Precisión técnica, versatilidad y, por supuesto, identidad valenciana en su nuevo restaurante 'Poble Nou'. Es la última innovación del recién estrenado Roig Arena y que nace de una necesidad real del chef Miguel Martí que ha sido diseñado y fabricado por Josper. Un homenaje a la ciudad y a las raíces sin perder ni la esencia y ni la tradición de lo auténtico.

La ingeniería técinica de este paellero multifunción está al servicio del sabor: el sistema ofrece potencia, regularidad y control fino de la distancia calor-producto, condiciones indispensables para lograr el socarrat y las texturas clásicas del arroz valenciano con la nobleza del fuego de leña, a la vez que amplía el repertorio culinario sin renunciar a una extracción y seguridad de máximo nivel.

Ingeniería gastronómica del fuego

Así lo presentaron Muñoz Bosch Instalaciones y Proyectos durante la Feria Gastrónoma este martes. Todo el proyecto arranca hace más de 5 años con una idea clara: cocinar paellas a leña en el Roig Arena, con todo lo que eso implica en sabor, y complejidad operativa. Miguel Martí, tras viajar por todo el mundo conociendo diferentes recintos y la gastronomía que se servía en ellos y que siempre hacía un guiño a la tradición de cada país, trasladó el reto a Muñoz Bosch y a Josper para sunueva cocina.

Desde ese momento, la visión se convirtió en un proyecto de ingeniería integral. Tras una fase de prototipado y dos años de pruebas, la idea de Miguel se ha hecho realidad con una instalación a medida del edificio y sus exigencias.

Muñoz Bosch Instalaciones y Proyectos durante la Feria Gastrónoma / Levante-EMV

Muñoz Bosch ha liderado la definición técnica, la integración con las infraestructuras del recinto, la extracción, seguridad, instalación y la puesta en marcha, coordinando a todos los actores para garantizar fiabilidad del proyecto. El resultado posiciona a Valencia a la vanguardia de la ingeniería gastronómica del fuego.

El paellero multifunción del Roig Arena integra en un único conjunto la cocción de paellas a leña, una parrilla vasca regulable en altura, un asador giratorio y un asador en cruz. La estructura se adapta hasta paellas de 95 cm mediante barras móviles y cuenta con mandos de nivelación en cuatro puntos para asegurar el perfecto nivel del recipiente, un sistema que lo hace único en el mundo. Incorpora tiro inferior para avivar las brasas y que ayuda a controlar prácticamente por completo la intensidad del fuego, una de las necesidades iniciales de Miguel Martí.

El paellero es una obra de ingeniería gastronómica del fuego / Levante-EMV

"Cocinar a leña en una arena multiusos como el Roig Arena parecía imposible; hoy es una realidad precisa, segura y emocionante. Este paellero nos permite honrar Valencia desde el fuego”, afirma Miguel Martí. "De la idea inicial a la ejecución final, hemos diseñado e integrado una solución única que combina tradición y alta ingeniería. Es un hito para el Roig Arena y para la cocina de leña", señala Ernesto Muñoz Bosch.

280 millones de euros

El Roig Arena es el gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de València, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 280 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena, que comenzará a operar en septiembre de 2025, tendrá una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.