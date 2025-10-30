Qué hacer en València: los mejores planes del fin de semana

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

MÚSICA

Raphael, en concierto. Roig Arena. 1 de noviembre. Acompañado por su banda, el eterno 'Niño de Linares' traerá a València un espectáculo que reunirá los grandes éxitos de su dilatada carrera y las nuevas canciones de su último álbum “Ayer… aún”, un homenaje a la canción francesa publicado en noviembre de 2024.

El cantante Raphael. / Julio Muñoz

TEATROS

Teatro Olympia

'El hijo de la cómica'. Del 30 de octubre al 9 de noviembre. José Sacristán adapta, dirige y protagoniza esta pieza basada en 'El tiempo amarillo', las memorias del director, escritor y actor Fernando Fernán-Gómez.

Teatro Talia

'Pensionistas'. Del 29 de octubre al 9 de noviembre. Protagonizada por Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito, tres mujeres han enviudado y se ven obligadas a compartir casa para subsistir uniendo sus exiguas pensiones. La obra se convierte en un canto a la vida y al poder de las mujeres que no renuncian a conseguir aquello que más desean.

'Pensionistas'. / L-EMV

Corta el cable rojo. 28, 29 y 30 de noviembre. La comedia de improvisación más hilarante de los últimos años llega al Teatre Talia. Este mítico escenario valenciano acoge a tres cómicos: Rubén Tejerina, Jano de Miguel y Javier Pastor, que actúan acompañados de música en directo y osadas proyecciones, así como de la complicidad y las carcajadas que provienen del patio de butacas.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatro Principal

Goya'. 8 y 9 de noviembre. Un acercamiento al proceso creativo de Goya centrado en su última etapa, la de las pinturas negras, plasmadas en las paredes de la Quinta del Sordo.

Cartel el 'Goya'. / L-EMV

Teatre Rialto

'Gola'. Del 1 y 2 de noviembre. El viaje de un actor-personaje que se coloca en las grietas que hay entre la voz y la palabra; la performance y el teatro; el movimiento y la danza; el bufón y el clown, como metáfora de la trampa que hay detrás de la ilusión de poderlo engullir todo.

'Gola'. / L-EMV

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras'. El IVAM presenta en este doble proyecto un homenaje al blanco y negro. La muestra de la artista estadounidense recoge alguna de sus imágenes más icónicas como las siluetas recortadas. Se puede visitar hasta el 22 de febrero. En 'Habitar las sombras', el museo propone una viaje por más de un centenar de obras de su colección y del MACA entre fantasmas, rostros y arquitecturas que parecen abandonadas. Hasta el 18 de enero.

Una de las obras de 'Habitar las sombras'. / Miguel Lorenzo

‘Senga Nengudi y Maren Hassinger’. Hasta el 2 de noviembre de 2025. Esta es la primera exposición en España que un museo dedica a las dos artistas afroamericanas.

‘¡Eso no es cómic!’. Hasta el 9 de noviembre 2025. El IVAM dedica en esta exposición una nueva mirada al fanzine. El museo cuenta con la primera fanzinoteca de España, que reúne más de 4.000 ejemplares.

Fundación Bancaja

'Nadal. Cos d’aigua'.Hasta el 9 de noviembre. Recorrido por la producción artística de Juan Carlos Nadal, a lo largo de los últimos 15 años siempre desde la actitud creativa de expresar plásticamente su inquietud por el impacto del ser humano en la naturaleza.

'Paseo a la orilla del mar' (1909), de Joaquín Sorolla. / L-EMV

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla'. Del 3 de octubre al 8 de febrero de 2026. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

Centre del Carme

'Alteración del orden. Mavi Escamilla'. Del 18 de septiembre al 30 de noviembre. La exposición ‘Alteración del orden’ presenta por primera vez obras realizadas en los años noventa y donde encontramos toda una iconografía proveniente de los temas habituales en Mavi Escamilla, como son los videojuegos, la música, el punk o los símbolos cotidianos de la publicidad.

Caixaforum

'[Rec]uerdos. La vida a través del cine domestico'. Hasta el 2 de noviembre. La muestra reivindica el patrimonio audiovisual de las películas amateur del último siglo.

Y además...

Alejandro Amenábar. / Live Music Valencia

Mostra de València. 1 de noviembre. La 40 ª. edición del festival cinematográfico acoge el XI Congreso Internacional de Música de Cine. A las 12.30 horas Sala Rodrigo del Palau de la Música acogerá la charla 'Palabra de guionista', una 'masterclass' a cargo del cineasta Alejandro Amenábar.