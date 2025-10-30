Gira por los 25 años
Dani Martín ofrecerá un tercer concierto en Roig Arena el 10 de octubre de 2026
Hasta el momento, el cantante madrileño había anunciado dos conciertos en el recinto valenciano, programados para el 8 y 9 de mayo, ambos con las entradas ya agotadas
Dani Martín suma un nuevo concierto en Roig Arena. En el marco de su gira “25 P*t*s Años”, el cantante madrileño actuará en Roig Arena el 10 de octubre de 2026. Esta nueva fecha se añade a los dos conciertos previamente anunciados para el 8 y 9 de mayo de 2026, ambos con las entradas agotadas.
La gira “25 P*t*s Años” constituye una celebración de los cinco lustros de trayectoria musical de Dani Martín e incluirá tanto sus éxitos en solitario, como los temas más destacados de su etapa como vocalista de El Canto del Loco. También formarán parte del concierto las canciones de su álbum más reciente, “El último día de nuestras vidas”, publicado el año pasado.
Las entradas, que ya están a la venta, van de los 46 euros en los sectores más altos de la grada a los 149 de los "express package" en la pista o el "hot ticket" en la grada, que incluyen accesos prioritarios o asientos numerados de primera categoría, regalo de edición limitada, acreditación conmemorativa, staff VIP y atención personalizada.
Las entradas para el nuevo concierto de Dani Martín ya están a la venta pulsando aquí. El concierto de Dani Martín entra en el podium exclusivo de artistas que han programado hasta tres fechas en este recinto, un hito que también logró Joaquín Sabina.
