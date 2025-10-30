Enemigo del pueblo: Les Arts convierte en ópera la obra maestra de Ibsen.

El Palau de les Arts Reina Sofía acoge el próximo miércoles, 5 de noviembre, el primer estreno mundial desde su inauguración: Enemigo del pueblo, de Francisco Coll, el compositor valenciano más internacional que, con libreto de Àlex Rigola, ha convertido en ópera la pieza teatral más controvertida de Henrik Ibsen.

Les Arts celebra su XX aniversario con uno de los grandes acontecimientos culturales del año, en el que Francisco Coll, recientemente galardonado con el Premio Nacional de la Música y a quien la crítica inglesa, en su primera incursión operística con Café Kafka, ya presagió como “el gran compositor que España ha estado esperando”, presenta en su València natal la creación más ambiciosa de su carrera hasta la fecha, en un evento que contará con el patrocinio de Telefónica.

La relevancia y trascendencia de Henrik Ibsen en el teatro son equiparables a la influencia y magnitud de Giuseppe Verdi y Richard Wagner en la creación operística. Reconocido como el dramaturgo noruego más importante de todos los tiempos, Ibsen erigió con Un enemigo del pueblo uno de los pilares del teatro moderno, dejando como legado una obra inmortal: una reflexión sobre la manipulación, la razón y la corrupción que se ha mantenido vigente hasta nuestros días.

La trama de Enemigo del pueblo plantea el conflicto que estalla cuando el doctor Thomas Stockmann descubre que las aguas del balneario que dirige, principal fuente de ingresos de su pueblo, están contaminadas y pueden provocar enfermedades. Cuando intenta publicar la verdad en el diario La Voz del Pueblo, las autoridades —incluido su propio hermano, el alcalde de la localidad— lo acusan de traidor porque la noticia arruinaría la economía local. Rechazado por todos, el doctor se mantiene firme en su defensa de la verdad y la integridad moral, aunque eso lo convierta en el “enemigo del pueblo”.

El propio Steven Spielberg señaló que el drama de Ibsen le sirvió de inspiración para su terrorífica y taquillera Tiburón, con la que el joven cineasta revolucionó la industria en 1975 y que, del mismo modo que Un enemigo del pueblo, contrapone valores como la verdad y la responsabilidad individual con el miedo, la negación y los intereses colectivos: el turismo y la economía de Amity Island pesan más que las vidas humanas amenazadas por un tiburón blanco.

Un enemigo del pueblo es la creación más ambiciosa de la carrera de Francisco Coll. / Miguel Lorenzo

Francisco Coll destaca, en este sentido, que, pese a que Ibsen escribió Un enemigo del pueblo en el último tercio del siglo XIX, los problemas siguen siendo los mismos actualmente: “los intereses particulares versus el bien común, la opinión pública manipulada, el atrevimiento de la ignorancia… Esta historia puede suceder en cualquier lugar del mundo contemporáneo”.

Àlex Rigola, uno de los directores teatrales más importantes del país, reconocido por sus producciones de teatro y ópera en escenarios como el Teatro Real, el Centro Dramático Nacional, el Teatro de La Abadía o el Gran Teatre del Liceu, firma con Enemigo del pueblo su primera ópera de nueva creación.

El dramaturgo, libretista y director de escena de Enemigo del pueblo defiende que la vigencia de la obra de Ibsen radica en que “sigue generando tensión en su planteamiento. Nada es blanco o negro y, en sus encrucijadas, nosotros debemos hacernos algunas preguntas y buscar respuesta: ¿la pequeña comunidad o la familia van antes que el interés general como sociedad? ¿Hay una sola respuesta ante los conflictos éticos o existen líneas rojas únicas y contundentes?”.

En su adaptación operística, Coll y Rigola apuestan por seguir el original, pero con una idea de contemporaneidad que facilite que cualquier espectador pueda identificarse. El compositor reconoce que ha “optado por la abstracción, al no situarla en ningún espacio o lugar concreto, en ninguna época o año determinado”.

Francisco Coll y Àlex Rigola durante los ensayos. / Miguel Lorenzo

Francisco Coll asume la dirección musical de Enemigo del pueblo, que supondrá su debut al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana. El barítono José Antonio López (Doctor) encabeza el reparto, que cuenta con dos antiguos artistas del Centre de Perfeccionament de Les Arts: el tenor Moisés Marín (Alcalde) y el barítono Isaac Galán (Mario, director del periódico local), junto con la soprano Brenda Rae (Petra, hija del doctor) y la mezzosoprano Marta Fontanals-Simmons (Marta, empresaria).

El Cor de la Generalitat Valenciana encarna al pueblo, mientras que el actor Juan Goberna interpreta a Morten, suegro del doctor y abuelo de Petra.

Enemigo del pueblo es una coproducción de Les Arts con el Teatro Real de Madrid. Àlex Rigola dirige el montaje con escenografía y vestuario de Patricia Albizu, iluminación de Carlos Marquerie y videocreación de Álvaro Luna.

Les Arts representará Enemigo del pueblo los días 5, 7 y 9 de noviembre. Las entradas se pueden adquirir en taquillas, en la línea 96 197 59 00 y en la web de Les Arts.