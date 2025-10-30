El IVAM convierte en arte el próximo eclipse total de sol

El próximo 12 de agosto el día se teñirá de negro. Suena a augurio mágico, pero nada más lejos de la realidad. Será a causa del eclipse de sol total que será visible en la Comunitat Valenciana. Al calor de este fenómeno, el colectivo Taller Placer prepara un proyecto -bajo el amparo del IVAM- para dar forma artística a este suceso astronómico único y que solo durará un par de minutos.

El programa titulado 'De todas las colinas llegaban gritos', comisariado y coordinado por Paula Miralles y Vicente Arlandis (Taller Placer), busca la reflexión colectiva sobre los fenómenos naturales y los efectos que generan de forma individual y en el imaginario colectivo.

Según explican Miralles y Arlandis a Levante-EMV, cada miércoles -empezando por ayer, día 29- se reunirá una suerte de "comisión de fiestas", como ellos la definen por la que un grupo heterogéneo de personas debatirá sobre "cómo celebrar ese día y qué nos va a suceder en el ámbito físico y mental", plantean. "Cuando nos enfrentamos a algo como un eclipse, que es el mundo al revés, todo cambia; estos eventos naturales nos interesan en la medida en que ponen en jaque todos nuestros presupuestos y razonamientos, la construcción que tenemos en el mundo; todo se rompe, se disloca", reflexionan los comisarios del proyecto.

Encuentros cada miércoles

El programa se concibe como una curaduría compartida que se desarrollará a través de una serie de encuentros y talleres -cada miércoles en el IVAM- para abordar lo que está más allá de la razón. Arlandis y Miralles aseguran que "sabemos lo que no queremos hacer; siempre se ven los eclipses con una mirada muy científica, como es lógico: qué es lo que está sucediendo, cómo funciona, la distancia que hay entre el sol y la luna, por qué se tapa completamente, cuántos tipos de eclipses hay... Vamos a huir de esa mirada tan cientificista, porque no es nuestro papel", aseguran.

Cada miércoles, esa 'comisión de fiestas' dará ideas de cómo celebrar el fenómeno y cómo un suceso como un eclipse se puede transformar en arte. "Pensamos en una fiesta, en comer, en beber, en estar juntas, en cantar; vamos a proponer maneras de mover el cuerpo", avanzan. "Pero -añaden- tiene que ver con lo antropológico, de cómo se ha mirado un eclipse en otros momentos de la historia, qué ha significado culturalmente, qué temibles y deseos activa en nosotras, se trata de construir cierto tipo de oráculo, de producción artística que nos suscita un acontecimiento así".

Vicente Arlandis y Paula Miralles. / L-EMV

Además, para observar el eclipse, "vamos a trabajar con la artista plástica Reyes Pe para construir artefactos que nos permitan mirar al sol con seguridad, pero alejándonos de las típicas gafas que se utilizan siempre; vamos a construir una especie de disfraz o artefacto que implique todo nuestro cuerpo en esa mirada".

Ciencia con otra mirada en el museo

El proyecto forma parte del IVAM ya que "uno de los roles de los museos es pensar la cultura de una manera diversa y la ciencia también es cultura", dicen los miembros de Taller Placer. "También nos hemos dado cuenta de que la ciencia tiene un lenguaje y unas maneras de hacer muy inaccesibles para cualquier ciudadano y nos interesa aproximarnos a ella desde otro tipo de sensibilidad".

"Desde el campo de la cultura y del arte, también es importante activar maneras de entender la ciencia, la ciudadanía debería hacerse cargo de cuestiones importantes como estas. Y nuestra mirada no va a ser la misma que tenga un físico o astrónomo", sostienen.

Para plantear este fenómeno astronómico desde lo artístico, Arlandis y Miralles sostiene que "se pueden dar muchas definiciones de arte, pero nosotros siempre buscamos pensar cómo la realidad tiene que ver siempre con el cuerpo, con estar en compañía, con el territorio en el que vivimos. Los fenómenos naturales son como una guía espiritual, siempre los hemos visto como algo divino. Es verdad que la ciencia nos ha marcado cómo mirar el cielo, todo tiene como una explicación científica muy cerrada, pero no tenemos que perder esa parte espiritual. En nuestro caso, lo artístico tiene que ver con reconectar con esa parte más espiritual, con mirar el cielo y asombrarnos".

En esta línea, aseguran que "la naturaleza hay que mirarla y no tratar de leerla como si leyeras un texto". "El eclipse es un acontecimiento cósmico tan extraño que nos empuja a intentar encontrar ese lenguaje artístico que podría traducir la experiencia que estamos sintiendo y hacer una pieza artística", explican.

La pintura 'Solar Eclipse, Lompoc, California, 1923', del artista Howard Russell Butler. / L-EMV

En cuanto al nombre del proyecto -'De todas las colinas llegaban gritos'- aclaran que forma parte del ensayo 'Eclipse total', de la escritora estadounidense Annie Dillard. "Cuando empezamos a investigar sobre los eclipses solares totales, nos interesaba la parte más metafísica y llegamos a este relato. En un fragmento del texto cuenta cómo durante un eclipse, desde las montañas del valle de Yakima en Washington, la gente que lo observaba gritaba desde las diferentes colinas en el momento de oscuridad total".

En definitiva, para Miralles y Arlandis este proyecto "abre un espacio de reflexión y de pensamiento durante todo un año, para reformular nuestra conexión con aquello que parece que está muy lejos", concluyen.

Taller Placer

Taller Placer es un colectivo artístico formado en 2017 por el artista e investigador Vicente Arlandis y la actriz y creadora Paula Miralles. Desde esta plataforma promueven el uso y la creación de prácticas de diferentes tipos que sean en sí mismas críticas y que puedan ser utilizadas como herramientas de transformación social y personal.

Sus proyectos se desarrollan en varias líneas: proyectos de investigación, trabajos de creación artística, talleres de formación, programación de artes vivas o propuestas de mediación artística.