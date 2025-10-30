Seis músicos ingleses cantarán 'a capella' en el segundo aniversario del Centro de Arte Hortensia Herrero

El Centro de Arte Hortensia Herrero celebrará su segundo aniversario con una agenda especial de eventos a lo largo de toda la semana para conmemorar la vida de este museo dedicado al arte contemporáneo que alberga una amplia y extensa colección de piezas de artistas referenciales. Para este segundo cumpleaños, la pinacoteca contará con unos invitados especiales para cantar el cumpleaños feliz. La reputada banda de cantantes a capella, NoVI, ofrecerán un concierto el próximo sábado 15 de noviembre a las 20:30 horas.

Tras conquistar algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, desde el Carnegie Hall de Nueva York hasta encabezar el cartel del Canary Wharf Summer Series de Londres, NoVI llega por primera vez a España para deleitar al público con composiciones originales, así como con versiones de grandes éxitos musicales de artistas como John Lennon, Ed Sheeran, Alicia Keys o Leonard Cohen.

Con una impresionante formación musical y aclamados por la crítica, estos artistas combinan sus influencias del pop, folk, jazz y música coral para crear una experiencia única en cada actuación. Con un currículum extraordinario, algunos de sus integrantes han actuado como coristas con artistas como U2, han sido finalistas en el programa Factor X británico o han sido alumnos de Bobby Taylor, mentor de Michael Jackson.

Se trata de una experiencia única para disfrutar de versiones de grandes éxitos musicales cantados a capella en un entorno muy singular: el hall del centro de arte bajo las ‘nubes’ de Tomás Saraceno. Además, para aquellos que quieran vivir una experiencia completa y exclusiva, se ofrece un número muy limitado de entradas al concierto con posterior cena en el restaurante Entrevins, donde, una vez concluido el concierto, podrán disfrutar de un menú con maridaje.

Más allá de la música

En el marco de este segundo aniversario, el centro ha diseñado una agenda especial de eventos que se desarrollarán entre el 11 y el 16 de noviembre. Esos días se ofrecerá una diversa oferta cultural que incluye visitas guiadas, actividades familiares, conciertos exclusivos y, como principal atractivo, la visita del artista Jaume Plensa, que dialogará con Javier Molins, director artístico del CAHH durante la tarde del miércoles 12 de noviembre.

Para conmemorar esta fecha, el CAHH abrirá sus puertas de forma totalmente gratuita el martes 11 de noviembre, fecha en la que se cumplirán dos años desde su apertura al público. En cualquier caso, es necesario reservar las entradas a través de la página web para garantizar el control del aforo, informa el centro en una nota.

Mientras, el jueves 13, el centro ofrecerá 3 visitas guiadas especializadas, donde los grupos (máximo 20 personas) podrán explorar la colección privada de Hortensia Herrero incidiendo en aspectos muy concretos: las obras digitales, la parte arquitectónica o la arqueológica. Las tres visitan darán comienzo de forma simultánea a las 18 horas.

El viernes 14 se han programado unas visitas guiadas "muy especiales", aseguran desde el centro. Se trata de visitas nocturnas a centro cerrado para conocer la colección y finalizarán con una copa de cava para celebrar este segundo aniversario de la apertura. La primera sesión será a las 20 horas y la segunda, a las 20.30 horas.