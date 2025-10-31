La alcaldesa de València se reúne hoy con la Hispanic Society en Nueva York sin la presencia de Mazón

La alcaldesa María José Catalá y la secretaria de Cultura Pilar Tébar mantendrán hoy una reunión con la dirección de la Hispanic Society of America con motivo del traslado a València de las pinturas de Joaquín Sorolla pertecientes a esta entidad para ser exhibidas en el Palacio de las Comunicaciones a finales de 2026 o principios de 2027.

Se trata, según han confirmado fuentes de la conselleria, de una "jornada de trabajo para ir avanzando en el proyecto". Al encuentro también asistirá la bisnieta del pintor, Blanca Pons-Sorolla, que ha mediado para que la Hispanic y la Generalitat alcanzasen el acuerdo de apertura de una sede de la organización en València a cambio de que el gobierno autonómico pague un canon anual de 1,15 millones de euros durante un mínimo de cuatro años ampliables a otros cuatro.

Mazón anula su viaje

Quién no asistirá a la reunión de hoy con la entidad propietaria de las pinturas es el jefe del Consell, Carlos Mazón, que ha anulado su viaje a Nueva York, en el que incluía también su asistencia a la cena de gala anual de la Hispanic Society celebrada este jueves. En su lugar, acudirá al encuentro de esta tarde el secretario autonómico de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Santiago Lumbreras.

A la cena de ayer tampoco pudieron acudir la alcaldesa Catalá y la secretaria autonómica Tébar por problemas en el vuelo que les trasladó a la ciudad estadounidense. En esta gala, la Hispanic Society homenajeó a la mecenas Estrellita Brodsky, así como a la artista Adriana Varejão y al empresario financiero Frank Yu, por sus contribuciones a las artes, la literatura y la cultura hispanas.

Los homenajeados recibieron la 'medalla Sorolla', que la institución neoyorquina entregó por primera vez hace más de un siglo, en un evento celebrado en un exclusivo club de Manhattan al que asistieron decenas de figuras de los negocios, la diplomacia y el arte hispanos.

Entre los invitados más distinguidos estuvieron Blanca Pons-Sorolla, bisnieta de Sorolla; los duques de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y su esposa, Sofía Palazuelo; el artista brasileño Vik Muniz, la filántropa estadounidense Marina Kellen French o el actor Matt Dillon.

Posible retraso del proyecto

La Hispanic Society anunció este año que llevará más 220 objetos y obras del pintor español Joaquín Sorolla, una de las estrellas de su colección, a València, la ciudad donde este nació y que acogerá también su sede internacional, en virtud de un acuerdo con el Gobierno valenciano.

Además de los 1,15 millones anuales por el traslado y exhibición de las pintura en el Palacio de las Comunicaciones, la Generalitat ha previsto una inversión de 17 millones de euros para convertir la antigua sede de Correos en un espacio expositivo. La licitación del proyecto de rehabilitación publicada por la Generalitat el pasado 1 de octubre ha sido recurrida por el Colegio de Arquitectos de València, lo que podría retrasar los plazos para poder exhibir los Sorolla en València.

Con los fondos recogidos en esta gala que se celebra periódicamente, la Hispanic Society, que alberga una de las mayores colecciones del mundo de arte español e hispanoamericano de todas las épocas, financia las actividades del museo y su biblioteca.