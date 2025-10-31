València cifra en 20 millones anuales el impacto de la sede de la Hispanic Society

El Ayuntamiento de València ha asegurado a través de un comunicado que el impacto del centro expositivo dedicado a los Sorolla de la Hispanic Society en el Palacio de las Comunicaciones tendrá, según las primeras estimaciones un impacto económico de 20 millones de euros anuales y atraerá a unos 200.000 visitantes al año.

Cabe recordar que la Generalitat pagará un canon anual de 1,15 millones de euros a cambio de que la HSA deposite en su futura sede de València las más de 220 obras de Sorolla de su propiedad. Además, el gobierno autonómico ha cifrado en 17,1 millones de euros el coste de transformar la antigua sede de Correos en un centro expositivo antes de finales de 2026 o principios de 2027. La licitación de este proyecto ha sido recurrida por el Colegio de Arquitectos de València, con lo cual los plazos podrían alargarse.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado este viernes la Hispanic Society Museum and Library en Nueva York, donde ha sido recibida por el director de la Hispanic, Guillaume Kientz, y por Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del pintor y principal experta en su vida y obra.

Durante el recorrido, la acaldesa ha conocido de primera mano las piezas que próximamente viajarán a València para ser exhibidas en el nuevo museo dedicado a la Colección Sorolla de la Hispanic Society tras el acuerdo alcanzado por la institución norteamericana y la Generalitat.

Las piezas están siendo inventariadadas por la cecretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, quien también ha estado presente en la visita junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, José Luis Moreno, y la concejal de Turismo, Paula Llobet. En un principio estaba previsto que también asistiera al encuentro el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que finalmente ha anulado el viaje a Nueva York.

Catalá observa con Pons-Sorolla los paneles de "Visión de España". / A. V.

“Esta proyecto supone saldar una deuda con nuestro artista más internacional y va a transformar la oferta cultural de la ciudad y fortalecer el vínculo entre València y el panorama artístico internacional. Ya en su época, Sorolla y Archer M. Huntington, fundador de la Hispanic Society of America, establecieron esta alianza, que ahora se revitaliza con esta nueva iniciativa”, ha afirmado Catalá.

La alcaldesa ha destacado que “València albergará la primera sede internacional de la Hispanic Society en el Palacio de las Comunicaciones de Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento, y será la sede europea de la institución”.

“Quiero agradecer a la Hispanic su predisposición y su colaboración porque para València es un orgullo ser la primera sede europea de esta institución, la primera vez que la Hispanic sale de Nueva y lo va a hacer a la ciudad de Sorolla. Y esto tiene mucha coherencia con el lugar, con los fondos, con la historia de esta relación tan especial de Huntington y Sorolla”.

"Las primeras estimaciones apuntan que el impacto económico en la ciudad de la sede la Hispanic Society pueden alcanzar los 20 millones anuales", señala el ayuntamiento en un comunicado. “Es un proyecto de ciudad, de país con un impacto muy importante -20 millones de euros de impacto y 200.000 visitantes anuales- y que está en línea con el trabajo que llevamos desarrollando en los últimos dos años: dotar a València de identidad, que los grandes valencianos tengan un lugar en su casa, sentirnos orgullosos de las personas que han hecho grande esta ciudad a lo largo de la historia”.

La sede albergará más de 200 obras del pintor valenciano y contará con la creación de una Sala multisensorial dedicada a las Fallas. En este sentido, cabe recordar que Light Art Exhibition, la empresa que explotará el nuevo espacio expositivo, está especializado también en exposiciones inmersivas como la que la Fundación Bancaja dedicó a Sorolla en 2022.

“El Palacio de las Comunicaciones es espejo del Ayuntamiento, la plaza que es la catedral de la pólvora de nuestra fiesta más universal. Y lo vamos a hacer a través de una experiencia 360 con un cubo inmersivo con el que se podrá sentir, vibrar o conmoverse con una mascletà, con la ofrenda, con la pólvora y el fuego, con la música…” ha explicado la alcaldesa.